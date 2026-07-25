F1 | Max non si nasconde: "Disperato? Sono già oltre. La vettura è inguidabile e ogni volta c'è un problema"

È un Max Verstappen che non nasconde i problemi e, anzi, rilancia l’allarme. Al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, chiuse con un sesto posto e soprattutto con un testacoda in ingresso dell’ultima curva, l’olandese ha riacceso i riflettori sulle difficoltà della Red Bull, che anche a Budapest fatica a brillare. La RB22 continua infatti a mostrare limiti in termini di carico e stabilità, aspetti che stanno pesando sulle prestazioni.

La speranza era che, con così tante curve, un po’ come accaduto in Canada e a Monaco, la Red Bull potesse ritrovare brillantezza, ma è anche vero che quelle erano piste in cui si faticava a portare le gomme in temperatura. Qui invece il problema è opposto: riuscire a tenerle sotto controllo, soprattutto nell’ultima parte del giro.

“Il weekend è stato difficile in generale, ma quando invece delle gomme che si degradano è proprio la tua macchina a degradarsi, allora hai un grosso problema. Ed è ciò che sta accadendo”, ha detto senza girarci attorno Verstappen durante le interviste post-qualifica, dove ha spiegato in maniera molto chiara come il problema fosse che la vettura fosse impossibile da guidare.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“La macchina continuava a peggiorare giro dopo giro, quindi più giravo e più diventava difficile mettere insieme un buon tempo. In vista di domani dobbiamo sistemare la situazione, perché così la vettura non è guidabile. Come si vede nell’ultima curva: entri, ma il posteriore praticamente non esiste, è davvero assurdo”.

In sostanza, sulla vettura ci sarebbero delle perdite aerodinamiche al posteriore in fase di ingresso che, oltre a togliere fiducia al pilota, rendono imprevedibile il comportamento del retrotreno. In queste condizioni diventa fin troppo facile perdere il posteriore in maniera improvvisa, anche a velocità intermedie, come dimostrato dal testacoda nel finale delle qualifiche.

Ciò che preoccupa Verstappen è che non si tratta di un problema ricorrente su tutte le piste, ma sembra quasi che ogni weekend emerga qualcosa di diverso, rendendo più complicato risalire alle radici delle difficoltà. Qui a Budapest, però, nel momento in cui hanno provato a dare più sostegno al posteriore togliendo carico all’anteriore, si è immediatamente innescato il sottosterzo.

Più sottosterzo si ha, più le temperature dell’anteriore salgono e più diventa difficile imprimere rotazione alla vettura. Se però il posteriore si muove, allora si rischia di perdere molto sia in trazione sia nell’appoggio nelle curve più lunghe. Limitazioni che, secondo Max, hanno reso la vettura "inguidabile".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Prima dobbiamo capire i nostri problemi, perché abbiamo così tante questioni inspiegabili che continuano a emergere. Dobbiamo risolvere questo prima ancora di iniziare a pensare di fare una qualifica normale o qualsiasi altra cosa. Non direi che la macchina fosse peggiore del solito. Abbiamo già avuto una vettura molto difficile in passato”.

“Credo che questo weekend siamo tornati a essere la quarta forza del gruppo. Non è affatto piacevole. Continuiamo a cambiare cose sulla macchina, ma non sembra davvero fare differenza. È come se stessimo raggiungendo il limite del pacchetto”.

Tutti questi problemi di bilanciamento e tutte queste limitazioni hanno reso ancora più difficile trovare la giusta finestra di funzionamento in cui sfruttare gli pneumatici e, ovviamente, tutto si amplifica sul giro secco, dove già ieri si era visto come alla RB22 mancasse una piattaforma aerodinamica stabile. “Beh, è praticamente impossibile. Questo weekend è stato molto difficile e la qualifica è stata semplicemente senza speranza. Non c’era assolutamente nulla che si potesse fare”.

Quando gli è stato chiesto se questa situazione lo porti a sentirsi disperato, visto che la Red Bull sembra affrontare un problema diverso ogni weekend, l’olandese ha dato forse la risposta più significativa della giornata. Per sua stessa ammissione, Max ha già superato la fase della disperazione. “No, no, disperato? Quella parola per me non esiste più. Sono già oltre quella fase. Lasciamo perdere e riproviamo domani”.