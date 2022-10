F1 | Max imbattibile: non lo ferma nemmeno un pit stop sbagliato

Carica lettore audio

Dieci secondi di handicap non bastano per fermare Max Verstappen. Il campione del mondo ha conquistato ad Austin la vittoria numero dodici della stagione in corso, la settima nelle ultime otto gare disputate. Senza l’imprevisto al pit-stop, causato da una pistola difettosa, si sarebbe vista una fuga solitaria, con la Red Bull numero 1 che negli ultimi dieci giri avrebbe rallentato gestendo le gomme fino alla bandiera a scacchi.

Il copione però è stato diverso, e quando Max si è ritrovato di colpo a dover ricostruire la gara, si è visto un pessimo team-radio (“Meraviglioso”, riferito al pit-stop) e un grande pilota che ha dovuto rimboccarsi le maniche per andarsi a riprendere la prima posizione. Che la Red Bull sia la migliore monoposto del 2022 è ormai già scritto negli albi d’oro della stagione, che la velocità di punta della RB18 sia spaventosa quando è in zona DRS altrettanto, ma Max ci ha comunque messo del suo, completando due sorpassi, su Leclerc e Hamilton, con il tocco del fuoriclasse.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, esce dai box Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alla fine è arrivato un successo che la Red Bull non dimenticherà, sia perché ha ufficializzato la conquista del mondiale Costruttori che per la dedica speciale a Dietrich Mateschitz, scomparso ieri. Le lacrime di Christian Horner e la presenza sul podio di Helmut Marko, sono state scene indicative di un pomeriggio molto intenso per tutta la squadra. Anche Sergio Perez, quarto sul traguardo, si è unito alla squadra sotto il podio per le celebrazioni che hanno visto mescolarsi felicità ed emozioni contrastanti.

La Red Bull è campione del mondo Costruttori per la quinta volta, e non sembra intenzionata a mollare nulla nelle ultime tre tappe restanti in calendario. Per questo sia la piazza d’onore conquistata da Hamilton che la terza posizione di Leclerc sono piazzamenti di peso. Sul podio entrambi non hanno manifestato grande entusiasmo, pur essendo un risultato che alla vigilia del weekend si sarebbero augurati, e questo perché ad un certo punto della gara sia Charles che Lewis hanno avuto l’illusione di poter puntare alla vittoria.

Hamilton ci è andato molto vicino, cedendo la prima posizione solo a sei giri dal termine, ma la sua era una leadership apparsa subito a grande rischio quando Verstappen ha mostrato il passo che poteva tenere dopo la seconda sosta. Era solo questione di tempo, e Lewis ha venduto cara la pelle provando l’impossibile per tenersi alle spalle la Red Bull. Dieci giri prima anche Leclerc si è trovato nella stessa situazione, e l’epilogo è stato identico.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Per Charles la terza piazza è comunque un risultato prezioso, maturato grazie ad una gara in cui la Ferrari è sembrata non accusare problemi particolari di degrado termico delle gomme (il grande interrogativo della vigilia) e nella quale Leclerc ha pescato il jolly del pit-stop in regime di safety car che gli ha dato una buona mano nella rimonta iniziata dalla dodicesima posizione occupata al via.

Con i quindici punti del terzo posto Leclerc si è riportato in seconda posizione nella classifica generale (con due punti di vantaggio su Perez) salvando anche il bottino di tappa della Ferrari, ritrovatasi orfana di Carlos Sainz dopo poche centinaia di metri dal via. Lo spagnolo non è stato autore di un buon avvio, vanificando la pole position, ma questo non comporta che si debba essere speronati alla prima curva da una Mercedes.

L’errore di Russell è stato grossolano, e la penalità che gli è stata inflitta ambigua. I cinque secondi sembrano troppi, se si considera quanto avvenuto una circostanza involontaria e sfortunata, e pochi se si valuta la manovra della Mercedes numero 63 come colpevole di aver messo fine alla gara di Sainz. Ma di questi tempi meglio non gettare benzina sul fuoco FIA, a fine gara Russell ha ammesso l’errore, scusandosi pubblicamente con Carlos. È già ora di preparare le valigie per il Messico.