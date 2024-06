F1 | Max: "Gara decisa al via, ma McLaren era più forte di noi"

Una vittoria sudata come poche ne ha collezionate negli ultimi 2 anni. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna aggiungendo il tassello numero 61 alla sua già straordinaria carriera.

Un successo costruito con rabbia, esperienza e capacità di scegliere i momenti più opportuni per sferrare gli attacchi giusti. Poco dopo il via il sorpasso su Lando Norris - vero spauracchio del weekend - è arrivato quello sul sorprendente George Russell, autore di un via e di una prima staccata eccezionale che lo aveva portato davanti a tutti.

Al termine della gara, l'olandese ha ammesso tutte le difficoltà avute in gara per via di una McLaren che, al Montmelò, si è rivelata la macchina più forte di tutte sia sul passo che sulla gestione delle gomme.

"Questa gara è stata sicuramente sudata, ma credo che, in sostanza, sia stata decisa in partenza. Sono andato in testa al secondo giro dopo aver superato Russell e sono riuscito a creare una sorta di cuscinetto, un piccolo divario sui rivali".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Poi però abbiamo dovuto correre in difesa, perché Norris e la McLaren erano più veloci di noi e anche sul degrado erano migliori di noi. Anche nell'ultimo stint erano davvero rapidi. Però è andata molto bene, siamo stati aggressivi con la strategia e ha funzionato alla grande. Siamo arrivati vicini, ma siamo molto felici di aver vinto di nuovo".

Verstappen ha anche spiegato la partenza, fatta con gomme Soft usate per tenere il set nuovo per l'ultimo stint. La strategia ha pagato, ma è stato l'olandese a renderla possibile grazie a una doppia manovra decisiva nei primi due giri.

"Al via, mentre ero in lotta con Norris, sono dovuto andare un po' sull'erba con le gomme di destra e ho perso lo slancio. Ho frenato tardi in curva 1 per cercare di prendere la vetta della corsa, ma ci sono riuscito un giro più tardi con il sorpasso su Russell. Siamo comunque riusciti a gestire bene le gomme e questo mi ha reso la gara più semplice".