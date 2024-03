F1 | Max: "Felice dell'interesse di Toto, ma rimarrò in Red Bull"

Il polverone sollevato dal caso Horner ha sollevato parecchi dubbi all'interno di Red Bull Racing. Uno di questi è legato alla permanenza di Max Verstappen a Milton Keynes.

Il pilota olandese ha di recente fatto dichiarazioni molto importanti, esponendosi pur di far rimanere Helmut Marko nel team perché ritenuto una delle figure chiave del successo della squadra austro-britannica, al di là del rapporto di amicizia che li lega ormai da diversi anni.

Toto Wolff, che da qualche settimana sa bene che alla fine dell'anno perderà Lewis Hamilton alla fine della stagione corrente, ha cercato di approfittare del caos interno a Red Bull per corteggiare Verstappen.

Max, però, ha lavorato anche fuori dall'abitacolo per tenere assieme un team che è parso a più riprese sull'orlo della possibile implosione e nella giornata odierna ha ringraziato il team principal di Mercedes per le parole lusinghiere, ma ha anche affermato di voler rispettare il lungo rinnovo di contratto firmato qualche mese fa con la Red Bull.

"Mi sono sempre sentito a mio agio in Red Bull perché, per me, questa è come se fosse una seconda famiglia. In una famiglia, ci possono essere ogni tanto, non voglio direi disaccordi, ma, insomma, la famiglia non te la scegli. Ti scegli gli amici... (ride). No ma va bene. Voglio dire, vale per tutti quella cosa e io sono concentrato solo sulle performance. La verità è che mi piacerebbe parlare molto di più della grande macchina che il team ha fatto. Ma speriamo che questo arrivi nel tempo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sono felice in Red Bull ed è per questo che ho firmato il rinnovo di contratto. Naturalmente è molto importante cercare di mantenere le persone chiave all'interno della squadra per un periodo di tempo lungo, perché è proprio con queste che puoi avere continuità di rendimento".

"In fin dei conti la F1 richiede prestazioni. Se io non avessi prestazioni, non sarei sulla Red Bull. Quindi so come funziona. Dunque sì, con l'accordo in essere, la mia intenzione è quella di rimanere in Red Bull fino alla fine del contratto. Perché, naturalmente, sarebbe una grande storia, anche per me personalmente, arrivare alla fine significherebbe fondamentalmente aver fatto parte di una famiglia e di un team".



"Posso capire che a Toto possa piacere l'idea di avermi in macchina... Quello che però ha detto non avrà alcun impatto su di me. Certo, è sempre bello sentir dire certe cose. Ma chiaramente, lo sapete, Toto e io abbiamo avuto i nostri momenti tesi. Ma credo che sia normale per due persone che lavorano per due team differenti e che lottano tra loro per il titolo. Ma il rispetto c'è sempre stato. Ma sì, da parte mia non cambia nulla".

Verstappen ha spesso detto di non voler rimanere per forza in Formula 1 per tanti anni. Arriverà un momento in cui non vorrà più spendere l'intero anno tra viaggi, gare, sessioni sponsor e media. Questo concetto lo ha espresso anche oggi dopo aver sottolineato la volontà di rispettare il contratto firmato con la Red Bull e che scadrà nel 2028.

"Non so cosa farò in futuro. Non so cosa succederà dopo il 2028. Non so se rimarrò in Formula 1, se continuerò o se firmerò un nuovo contratto. Non lo so ancora".