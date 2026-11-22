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F1 | Max 'demolisce' Russell: "Parla molto ma è tanto lontano dal mio livello. Oggi il karma lo ha punito"

Nel post GP di Las Vegas, Verstappen è spietato nei confronti di Russell, finito a muro dopo un tentativo disperato di sorpasso ai danni di Antonelli per la seconda posizione. Parole al vetriolo, quelle di Max: "È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto dov'era finito".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 22 nov 2026, 10:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Non c'è più rispetto. Neanche tra di noi". Così cantava Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, nella canzone 'Rispetto' che dava anche il nome all'omonimo album uscito il 28 aprile del 1986. Una vita fa, ma tremendamente attuale grazie alla diatriba verbale (e materiale) tra Max Verstappen e George Russell.

Oggi tra i due è andato in scena solo l'ultimo atto di una commedia partita ormai tanto tempo fa, ma che nella conferenza stampa post Gran Premio di Las Vegas ha probabilmente toccato l'apice dal punto di vista verbale per merito - o colpa, a seconda di come la si pensa - del 4 volte campione del mondo e fresco vincitore della gara che si è tenuta oggi nel Nevada.

Prima di arrivare però al momento clou, andiamo con ordine e partiamo dai fatti. A 2 giri dal termine del Gran Premio di Las Vegas, George Russell ha provato un attacco assai ottimista nei confronti del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, che in quel momento occupava la seconda posizione alle spalle del leader Verstappen.

Con Antonelli al centro della pista, Russell si è spostato tutto a destra, nel medesimo punto dove qualche giro prima Isack Hadjar aveva rotto l'ala anteriore su un dosso. Il britannico, oltre ai detriti, ha trovato anche tanto sporco essendo la sua una linea fuori dalla traiettoria ideale che è stata calpestata per tutto il fine settimana dalle monoposto. Questo, oltre alla staccata al limite portata ad Antonelli, lo ha fatto finire lungo, prima di colpire le barriere in modo leggero, ma decisivo ai fini del suo risultato.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La capacità dei piloti di andare a 300 km/h e vedere ciò che accade loro attorno è straordinaria: Max Verstappen, infatti, si è subito lasciato sfuggire un commento ironico via radio sull'errore di Russell, avendolo visto dagli specchietti della sua RB22.

Tutto finito? Neppure per sogno. Durante la conferenza stampa dedicata ai primi tre classificati, Verstappen ha rincarato la dose e toccato l'apice dello scontro verbale, almeno per ora.

"La questione è che (Russell) parla molto fuori dalla pista, e onestamente, per me, non mi dà davvero fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi non mi dà fastidio".

"Oggi, il karma è stato perfido. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: 'Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!'. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Insomma, temevamo di avere perso un grande punzecchiatore dopo l'addio alla Formula 1 di Helmut Marko, ma Verstappen sta tenendo alto l'onore del ruolo che con la stampa ha avuto l'ormai ex consulente della Red Bull.

Ma quanto accaduto oggi è il passo finale di un fine settimana in cui Max e George si erano già rivelati protagonisti di uno scontro in pista, divenuto poi oggetto di confronto nel post qualifiche di ieri.

Partiamo dai fatti. Nella parte conclusiva dell'ultimo turno di prove libere a Las Vegas, Max Verstappen ha attaccato George Russell ed entrambi erano impegnati in un giro veloce. Russell, dopo avere subito il sorpasso, ha attaccato per parte sua Max e i due si sono toccati.

Dopo il turno, i due non hanno avuto modo di commentare l'accaduto con la stampa, ma dopo le qualifiche sì. A quel punto Russell non si è certo tirato indietro e ha puntato il dito contro l'olandese, reo di avere reiterato una manovra che, secondo il pilota della Mercedes, avrebbe fatto a più riprese e a più colleghi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Il punto è che nel regolamento non c'è nulla che vieti di superare un pilota che sta iniziando il proprio giro, ma quando fai una cosa del genere stai penalizzando pesantemente quel pilota", ha detto Russell riguardo la possibilità di fare sorpassi mentre un pilota è intento a fare il suo giro veloce.

"Lui (Verstappen) lo fa ogni singola settimana, con tanti piloti diversi, e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa in questo modo da qualcuno che poi se ne va in giro comportandosi come se fosse superiore e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur prendere posizione e tenergli testa".

Verstappen, pochi minuti dopo, ha evitato di rispondere con veemenza a Russell, lasciando però trasparire un certo senso di superiorità nei confronti del collega della Mercedes. "Non voglio nemmeno perdere tempo con questa storia. Per me non ne vale assolutamente la pena".

In realtà, Max ha risposto per le rime appena ha potuto. Per di più lo ha fatto in conferenza stampa e dopo una bella vittoria in una gara resa complicata dalla gestione dell'energia e dal potente effetto scia che il tracciato cittadino di Las Vegas ha garantito.

La sensazione è che, almeno dal punto di vista verbale, il punto più alto dello scontro tra i due possa essere stato raggiunto. Quello che potrebbe accadere in pista nelle ultime due gare della stagione, dove in palio non c'è niente per entrambi, è ancora tutto da vedere...

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