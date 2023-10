F1 | Max ammette: "Vittoria dura. Guai ai freni e alle gomme"

50 vittorie in carriera. Un traguardo raggiunto a soli 26 anni, a 7 anni dalla prima, ottenuta al Gran Premio di Spagna del 2016, alla prima gara da pilota Red Bull. Max Verstappen ha imposto la sua legge anche al Circuit of the Americas di Austin, portando a casa il Gran Premio degli Stati Uniti.

Una vera prova di forza, quella dell'olandese. Condita da una partenza dalla sesta casella dello schieramento dopo essersi visto cancellare - giustamente - il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì per aver oltrepassato i limiti della pista in curva 19.

Questo inconveniente sembra aver portato Max a trarre il meglio da se stesso e dalla sua RB19, rimontando posizione dopo posizione sino a compiere il sorpasso decisivo nei confronti di un coriaceo Lando Norris, poi giunto terzo alle spalle di Lewis Hamilton.

Verstappen, nel corso di questa gara, ha sperimentato la corsa in mezzo al gruppo. Problemi di surriscaldamento ai freni, degrado gomme più accentuato. Tutti fattori che, per chi corre dietro altre monoposto, sono all'ordine del giorno. Per lui, in un'annata dove ha sbaragliato la concorrenza, è stata una delle prime occasioni della stagione.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Partivamo dal sesto posto e per tutta la gara ho sofferto con i freni. Su questa pista ci sono diversi punti di frenata e non sono riuscito a trovare le stesse sensazioni provate ieri", ha dichiarato Max al termine della gara.

"Questo ha reso la mia gara molto più difficile rispetto al solito. Alla fine, infatti, i distacchi con gli altri sono stati molto più sottili, e poi anche con i doppiati, quando le gomme finiscono, le cose si fanno molto più difficili".

"Come ho detto faticavo tanto con i freni e ho avuto anche qualche problema con le gomme, quindi non è stato facile riuscire a gestirle bene", ha confermato una volta di più l'olandese a una domanda legata alle difficoltà incontrate nel corso della giornata odierna.

Poche parole invece per celebrare la vittoria numero 50 della sua carriera, arrivata all'età di 26 anni. Da sempre Max dice di non dare troppa importanza ai numeri, ma nel privato è noto quanto in realtà tenga a tutte le statistiche.

"Incredibile aver vinto il mio 50esimo GP qui. Sono molto fiero di quello che ho raggiunto, ovviamente. Continuerò a cercare di spingere per vincere ancora", ha concluso Max.