F1 | Masi lascia la FIA: c'è la conferma ufficiale

La notizia non giunge a sorpresa, ma ora è ufficiale. Michael Masi ha lasciato la FIA e tornerà in Australia, dopo aver trascorso tre anni a Londra come base logistica per operare sui campi di gara di Formula 1.

Masi è stato nominato direttore di gara e delegato per la sicurezza nel marzo del 2019, in seguito all’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting, avvenuta alla vigilia del Gran Premio d’Australia.

Per tre stagioni è stato operativo nelle vesti di direttore di gara, terminando la sua esperienza nel Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso mese di dicembre, concluso con uno degli episodi più discussi nell’intera storia della Formula 1 che ha portato alla vittoria di gara e titolo mondiale di Max Verstappen.

Il trofeo davanti al pitboard del campione del mondo di F1 2021 Max Verstappen Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

In seguito al suo operato Masi è stato duramente attaccato dalla Mercedes, e alla vigilia della partenza del mondiale 2022 è arrivata la notizia che sarebbe stato rimpiazzato nonostante l’indagine FIA non avesse addebitato delle chiare responsabilità al suo operato.

Dopo tre mesi di silenzio, durante i quali è trapelata un’indiscrezione su una presunta trattativa che Masi avrebbe portato avanti con la FIA per trovare un accordo economico in vista della sua uscita di scena, è arrivato oggi l’annuncio ufficiale.

“La FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e di trasferirsi in Australia per essere più vicino alla sua famiglia ed affrontare nuove sfide professionali – recita il comunicato stampa - Ha supervisionato un triennio come Direttore di Gara FIA di Formula 1 e Delegato per la Sicurezza in seguito all'improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e con dedizione. La FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il suo futuro”.