F1 | Marko: "Non ho preso Ricciardo per mettere pressione a Perez"

Carica lettore audio

Dopo un 2022 frustrante e pieno di difficoltà alla McLaren, Daniel Ricciardo è tornato alla Red Bull Racing per il 2023, ma non come pilota titolare, bensì come riserva e, ha spiegato il team, con un focus sul lavoro al simulatore e sul marketing.

Tuttavia, il ritorno di Ricciardo alla squadra con cui ha ottenuto sette vittorie e 29 podi in Formula 1 tra il 2014 e il 2018 - anno in cui ha deciso di lasciarla per accasarsi alla Renault - ha scatenato voci su cosa potrebbe significare la firma con l'australiano per il futuro di Checo Perez.

Il pilota messicano, che ha un contratto con la Red Bull fino alla fine del 2024, è reduce dalla sua migliore stagione nella massima serie, con due vittorie, a Monaco e a Singapore, e un totale di 11 podi su 22 Gran Premi disputati. Ha anche lottato con Charles Leclerc per il secondo posto nella classifica piloti fino all'ultima gara, aiutando il team della bevande energetiche a conquistare il titolo Costruttori.

Marko ha parlato a Servus TV delle implicazioni per Perez dopo l'arrivo di Ricciardo alla Red Bull e ha respinto l'idea che il suo ingaggio fosse destinato a mettere pressione al nativo di Guadalajara.

"No. Sergio Pérez ha dimostrato di saper guidare ad un livello molto alto. Se mai Max (Verstappen) non ci sarà, ci sarà Sergio. Ha vinto due gare quest'anno per un motivo", ha detto Marko.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Il consulente della Red Bull ha sottolineato che Ricciardo avrà un ruolo chiave da svolgere, non solo nel lavoro con il simulatore, ma anche negli eventi di marketing, in quanto è un'area in cui spesso eccelle.

"Dobbiamo ricordare che siamo una grande squadra. Abbiamo anche il maggior numero di sponsor sulla griglia. Questo significa che abbiamo anche molti impegni ogni anno, come esposizioni di monoposto e roadshow negli Stati Uniti".

"Chi può farlo meglio di Ricciardo con il suo sorriso, i suoi shoey e non so cos'altro abbia nella manica", ha commentato.

Tuttavia, Marko ha chiarito che se per cause di forza maggiore la Red Bull o l'AlphaTauri dovessero sostituire uno dei loro piloti abituali, si affideranno a Ricciardo per svolgere quel lavoro.

"Anche questo è importante, e se deve sostituire uno dei nostri piloti lo farà. Poi avremo un pilota che sappiamo che porterà la macchina al traguardo". Ma ripeto, non è che vogliamo mettere pressione a Sergio su questo", ha concluso Marko.