F1 | Marko: "Nel 2025 mi aspetto un pilota dell'academy accanto a Max"

Helmut Marko conferma l'anticipazione data da Motorsport.com lo scorso 1 ottobre: nel 2025 si augura di vedere un pilota dell'academy Red Bull affiancare Max Verstappen.

A volte sono messaggi di politica sportiva. Altre, invece, sono parole che vanno oltre l'immaginazione, regalando spaccati di ciò che potrebbe essere il futuro, ma il consulente di Red Bull va sempre ascoltato. Certo, va anche interpretato, ma non è certo il personaggio che parla tanto per onore di firma.

E allora è lecito che Sergio Perez inizi a preoccuparsi seriamente. Prima della pausa il messicano è stato graziato, con Daniel Ricciardo che non era riuscito a ottenere prestazioni buone a sufficienza per portare il team di Milton Keynes ad appiedare il messicano.

Forte di un contratto biennale (in realtà di un anno più l'opzione per il secondo), Perez è tutt'altro che al sicuro. E ora, con poche gare al termine, dovrà provare a ripetere il più possibile l'ottima prestazione di Baku per evitare di perdere il posto all'inizio del 2025.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mi auguro idealmente che Max sia alla Red Bull nel 2025, e idealmente con qualcuno del nostro programma junior", ha detto Marko a ORF, emittente austriaca. Pochi giri di parole. In questo caso poche parole davvero, ma una frase densa di significato.

Liam Lawson, che da Austin prenderà il posto di Daniel Ricciardo in Racing Bulls, avrà appena 6 gare per mostrare il suo valore. Se dovesse riuscire nell'impresa, allora Max potrebbe avere un nuovo compagno di squadra. Una gara a chi farà meglio tra i due, in cui sia Perez che Lawson rischiano di prendersi tutto, ma anche di perdere altrettanto.

E' la dura legge di Milton Keynes. La stessa legge che ha bruciato piloti di ottima levatura, tra cui Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Jaime Alguersuari, Pierre Gasly, Daniil Kvyat e Alexander Albon, solo per citarne alcuni.

Lawson dovrà fare in modo di non essere nella lista appena citata. Se dovesse riuscirci, non solo sarà in Formula 1 nel prossimo anno, ma lo farà nel team che potrà annoverare un pluri campione del mondo come Verstappen e con velleità di titoli iridati, pur avendo perso figure chiave in ogni ruolo soprattutto a partire dal gennaio di quest'anno. Sarà tutto o niente. E solo a dicembre sapremo chi e come sarà accanto a Max.