F1 | Marko: "La perdita di peso della RB18 non è ancora finita"

Le possibilità della Red Bull di competere ad armi pari con la Ferrari in questo inizio di stagione sono state compromesse dal fatto che la RB18 era ben oltre il limite di peso e stando ad alcune indiscrezioni circolate nel paddock si vociferava che le monoposto disegnate da Adrian Newey fossero addirittura 10 Kg oltre il peso minimo.

Questo fattore ha influenzato non solo il tempo sul giro di circa 3 decimi, ma ha avuto conseguenze anche sul degrado gomme.

Il team ha lavorato sodo per mettere a dieta la RB18 portando in pista alcune componenti alleggerite, ed i risultati ottenuti nello scorso weekend di Imola sembrano aver dato ragione ai tecnici della Red Bull.

Sul tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari Max Verstappen ha vissuto un weekend perfetto conquistando la pole al venerdì, la vittoria al sabato nella Sprint Qualifying ed il successo domenica. Inoltre la Red Bull è riuscita a chiudere con una doppietta grazie al secondo posto ottenuto da Sergio Perez.

Helmut Marko ha sottolineato a fine gara quanto le modifiche portate ad Imola dal team abbiano contribuito a questo risultato eccellente, ma ha anche evidenziato come il lavoro di dimagrimento della RB18 non sia ancora concluso.

“Gli aggiornamenti che abbiamo portato in pista hanno funzionato bene. La vettura ha perso peso, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare da questo punto di vista perché siamo ancora oltre il peso minimo richiesto dalla FIA. È un percorso normale. Anche quando segui una dieta Weight Watchers non perdi tutto il peso in eccesso in una volta sola”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Il vincitore del GP dell’Emilia Romagna, Max Verstappen, dopo il successo ottenuto ad Imola non ha voluto indicare solo nella perdita di peso il grande passo avanti compiuto dalla Red Bull, ma ha sottolineato quanto la vettura che ha corso in Italia sia stata migliore rispetto a quella vista ad inizio anno.

“Abbiamo portato alcuni aggiornamenti, ma non so quanto questi abbiano contribuito viste le condizioni meteo variabili che abbiamo affrontato. È molto difficile dare un giudizio ma sicuramente siamo stati più competitivi rispetto all’Australia e sono soddisfatto di come è andato il weekend. Credo che solo col tempo scopriremo quanto stanno funzionando gli aggiornamenti”.

Marko ha poi posto l’accento sulla doppietta conquistata dalla Red Bull ad Imola. Per il consulente austriaco questo risultato ha rappresentato un grande sollievo.

“Questo fine settimana è stato estremamente importante per il morale della nostra squadra. Abbiamo dimostrato di avere un pacchetto competitivo”.

“Siamo stati più veloci della Ferrari, siamo riusciti a far lavorare le gomme nella giusta finestra di esercizio ed abbiamo trovato anche un ottimo equilibrio generale. Abbiamo disputato un fine settimana notevolmente migliore rispetto a quello di Melbourne, mentre la Ferrari ha avuto sostanzialmente gli stessi problemi che noi abbiamo avuto in Australia”.