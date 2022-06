F1 | Marko: "La direttiva FIA si è ritorta contro la Mercedes"

Carica lettore audio

Subito dopo il Gran Premio dell’Azerbaijan molti piloti hanno chiesto alla FIA di intervenire per risolvere il problemi del saltellamento che a Baku sii è evidenziato su parecchie vetture.

Tra i piloti che si sono esposti maggiormente ci sono stati i due della Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, e la Federazione ha subito risposto presente emanando una direttiva tecnica prima del GP del Canada nella quale veniva indicato come sarebbero state valutate le oscillazioni verticali delle singole vetture.

Così facendo la FIA avrebbe costretto i team ad aumentare l’altezza da terra delle loro monoposto in caso di oscillazioni oltre il limite consentito. Inoltre la Federazione ha autorizzato l’aggiunta di un secondo tirante per rinforzare il fondo e limitare ulteriormente il fenomeno del porpoising.

Mentre la direttiva della FIA ha suscitato reazioni di disappunto da parte di alcune squadre perché contraria al regolamento, l’intervento della Federazione, a conti fatti, potrebbe rivelarsi controproducente proprio per la Mercedes.

È ormai chiaro che la W13, per potersi esprimere al meglio, deve avere un assetto molto basso, ma ciò comporta un maggior saltellamento e, di conseguenza, la FIA può imporre al team otto volte campione del mondo di intervenire per aumentare l’altezza da terra al fine di evitare i ripetuti contatti del fondo con l’asfalto.

Chi ritiene che le proteste Mercedes abbiano danneggiato lo stesso team di Brackley è Helmut Marko. Il consulente austriaco della Red Bull ha evidenziato come gli sforzi della scuderia diretta da Toto Wolff per coinvolgere la FIA abbiano avuto l’esito opposto rispetto a quello desiderato.

"In tedesco diciamo: 'Der Schuss ging nach hinten los'. Quindi, in pratica, tutto si è ritorto contro la Mercedes".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Marko ha poi affermato come la FIA dovrebbe restare fuori dal dibattito in materia di porpoising perché questo fenomeno non riguarda tutti i team.

“Sono pienamente d’accordo con Max. Non è corretto apportare dei cambiamenti a stagione in corso. Non può essere la FIA a decidere i nostri assetti”.

“Cambiare l’altezza da terra significa cambiare l’assetto e la FIA non può farlo. Tutta questa faccenda è il risultato dei problemi di una singola squadra e questo team dovrebbe pensare a risolvere i suoi problemi e non ad influenzare le altre”.

Sebbene la Direttiva Tecnica non abbia avuto ripercussioni sulla Red Bull c’è la possibilità che l’organo di governo prenda nuova decisioni e che incontri i direttori tecnici in settimana.

Marko ha sottolineato come siano necessari molti più dettagli da parte della FIA per capire fino a che punto la Federazione intenda intervenire sul set-up delle vetture.

“Credo che ci siano troppi parametri che non sono ancora chiari e penso che la FIA debba fornire ulteriori chiarimenti”.