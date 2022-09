F1 | Marko ammette: "Alpine in trattativa con Red Bull per Gasly"

Carica lettore audio

Nel corso del pomeriggio di oggi il mercato piloti 2023 di Formula 1 si è sbloccato grazie alla sentenza del Contract Recognition Board, che ha riconosciuto valido il contratto tra Oscar Piastri e la McLaren. L'australiano correrà dunque con il team di Woking per le prossime 2 stagioni.

Questo implica che Alpine è ora costretta a esplorare il mercato per trovare il pilota giusto da affiancare al confermato Esteban Ocon. L'intenzione potrebbe essere quella di affiancare al transalpino un altro pilota francese, stiamo parlando di Pierre Gasly.

L'attuale pilota dell'AlphaTauri è il favorito di Alpine, così da creare una squadra tutta tricolore in vista della prossima stagione, ingaggiando per altro uno dei piloti che ha fatto meglio e che è più cresciuto nel corso delle ultime tre stagioni.

A confermare le trattative tra Red Bull e Alpine per portare Gasly in Francia è stato Helmut Marko. Il super consulente del team di Milton Keynes ha ammesso che le parti si stanno parlando per trovare un accordo. Questo sarebbe vicino, ma non ancora trovato completamente.

"Con Gasly abbiamo un contratto valido per il 2023, ma nel frattempo ci sono delle trattative in corso. Se le nostre condizioni verranno soddisfatte, non ostacoleremo Gasly. Per lui sarebbe un sogno guidare in un team tutto francese. Ma non tutte le condizioni sono ancora soddisfatte".

"Abbiamo già pensato con chi lo sostituiremo. Ma non vogliamo ancora annunciarlo. Abbiamo alcuni piloti giovani che hanno la superlicenza. Per il pilota di riserva prenderemo sicuramente qualcuno da lì".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Nel corso delle ultime ore la candidatura di Colton Herta ha trovato sempre più spazio nei pensieri di AlphaTauri. L'americano potrebbe essere un buon rimpiazzo per Gasly non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche da quello del mercato per il marchio austriaco.

"Americani in AlphaTauri? Non siamo ancora arrivati a questo punto, ma l'America è un mercato importante. Abbiamo seguito tutto questo da vicino, se stiamo pensando della stessa persona (Herta, ndr). Ha già fatto un test di Formula 1, è stato bravo. Non voglio entrare nei dettagli: Aspettiamo di vedere come si evolve la situazione".

Non trovano riscontri invece le voci che parlavano di un potenziale interesse di AlphaTauri per Mick Schumacher. Marko ha escluso in modo perentorio la possibilità di vedere Mick entrare nella famiglia Red Bull.

"Mick per noi non è un'opzione. E', o era, un pilota junior della Ferrari. per questo non abbiamo mai avuto a che fare con lui. Abbiamo il nostro programma e naturalmente preferiamo i nostri uomini".