F1: Mario Isola positivo al COVID-19 ma asintomatico

Mario Isola è positivo al COVID-19. A dare l’ufficialità della notizia sono state la Federazione Internazionale, la Formula 1 e la stessa Pirelli tramite un comunicato nel quale si legge come il responsabile F1 e Car Racing della Casa milanese sia risultato positivo nella giornata di domenica in occasione dei test effettuati in occasione del GP di Turchia.

Isola è asintomatico, in isolamento e si atterrà alle linee guida mediche locali. Tutti i soggetti che sono entrati in contatto con il responsabile Pirelli sono stati testati nuovamente e tutti i risultati hanno dato esito negativo.

Tutto il personale di F1 che entra in circuito è tenuto a sottoporsi ad un test almeno ogni cinque giorni durante i gran premi, in linea con i protocolli COVID-19 della FIA.

Il nome di Isola è un altro di quelli di spicco colpiti dal virus nell’ultima settimana. Prima dell’inizio del weekend all’Istanbul Park, infatti, Simon Roberts, team principal della Williams, era risultato positivo ed era stato costretto a saltare la trasferta del quart’ultimo round stagionale.

L'ultimo aggiornamento sui dati dei test è stato rilasciato venerdì dalla F1 e dalla FIA ed è emerso come ci siano stati otto risultati positivi oltre a Roberts su 2.543 test condotti.