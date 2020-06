Marelli e OMP: omologato FIA il primo sottotuta biometrico

Marelli e OMP Racing sono orgogliosi di annunciare l'omologazione FIA ​​di VISM (Vital Signs Monitor), il primo sottotuta ignifugo con integrato un sistema per la misurazione di parametri vitali. La maglietta è dotata di Sensitex, sensori tessili e di un'unità di misura, che registra e trasmette i dati.

Abbigliamento Biometrico OMP Marelli Photo by: OMP Racing

VISM consente il monitoraggio in tempo reale dello stato di salute del pilota attraverso l’elaborazione dell’elettrocardiogramma e della saturazione respiratoria. Entrambi i dati vengono acquisiti da speciali sensori.

L'analisi simultanea del ritmo cardiaco e della frequenza respiratoria consente di valutare qual è l'indice prestazionale del pilota per cui in tempo reale è possibile monitorare i possibili stati di stress, affaticamento e alterazione.

Il sottotuta biometrico VISM ha tre principali aree di applicazione: monitoraggio delle prestazioni, la raccolta dei dati parametri vitali tenuti sotto controllo in tempo reale e l’intervento più efficace e tempestivo in caso di incidente.

Il sistema VISM è il risultato di una collaborazione tra Marelli e OMP Racing, due marchi che rappresentano il made in Italy a livello mondiale.

OMP ha guidato il progetto, portando la sua esperienza in materia di sistemi di sicurezza, test di omologazione e procedure per la fabbricazione di indumenti ignifughi, mentre Marelli ha contribuito con il suo know-how di elettronica nell’acquisizione dati e telemetria.

Una delle sfide era iprontata sulla gestione dei dati biometrici sensibili che richiede un trattamento delle informazioni che sia accurato e affidabile per garantire la riservatezza e privacy: la profonda conoscenza del Motorsport da parte di OMP e Marelli ha permesso di superare i non pochi problemi.

“Due eccellenze italiane che lavorano insieme per proiettare il mondo del Motorsport nel futuro: questo è ciò che ci rende particolarmente orgogliosi nello sviluppo VISM - ha dichiarato Paolo Delprato, CEO di OMP Racing - . La collaborazione con Marelli è frutto di un lavoro di squadra che ci ha consentito un arricchimento reciproco, producendo grandi risultati".

“Condividere la passione per il Motorsport e l'innovazione. Questi sono gli ingredienti fondamentali della collaborazione tra Marelli e OMP, che ha portato alla creazione di VISM - ha spiegato Riccardo De Filippi, CEO di Marelli Motorsport – VISM è uno strumento per i piloti professionisti con cui monitorare i dati biometrici. È stato progettato come un diretto interfaccia dei sistemi di acquisizione dati e telemetria di una macchina da corsa, offrendo il pieno controllo del suo utilizzo. Crediamo che si sia fatto un grande passo avanti nello sviluppo dei sistemi di sicurezza nel Motorsport e nello sviluppo di aiuti attivi alla guida".