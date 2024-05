F1 | Magnussen scagionato, ma i commissari chiedono un cambio di regole

Il pilota della Haas ha ricevuto tre penalità distinte per la sua battaglia con Lewis Hamilton, per la sua difesa aggressiva e per aver più volte tratto vantaggio dall'essere andato oltre i limiti consentiti della pista.

Magnussen aveva già utilizzato una tattica simile ad inizio stagione in Arabia Saudita, dove, una volta penalizzato, si è difeso in maniera piuttosto aggressiva per permettere al compagno Nico Hulkenberg di avvantaggiarsi e portare a casa una posizione in zona punti.

Dopo la Sprint, Magnussen ha dichiarato a Sky Sport F1: "Tutte le penalità sono meritate. Ho iniziato ad usare queste tattiche stupide, che non mi piacciano, ma alla fine ho fatto il mio lavoro per aiutare la squadra".

Dopo aver ricevuto tre penalità di 10 secondi per le sue infrazioni, Magnussen è stato convocato dai commissari sportivi per stabilire se, visti i suoi commenti ai microfoni delle televisioni, le sue manovre dovessero essere considerate un comportamento antisportivo.

Un report dei commissari sportivi spiega: "Il pilota ha spiegato candidamente che riteneva di avere il diritto di correre contro la vettura 44 nel modo in cui lo ha fatto e che era disposto ad accettare quelle che considerava le penalità standard che gli sarebbero state inflitte per qualsiasi infrazione avvenuta mentre era in lotta per la posizione".

"Era anche dell'idea di creare uno spazio tra sé e le vetture che lo precedevano fosse perfettamente conforme al regolamento e che non fosse raro che un pilota cercasse di aiutare il proprio compagno di squadra nel corso di una gara".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non ha mai pensato che quello che stava facendo fosse sbagliato o che fosse in qualche modo antisportivo. Inoltre ha sottolineato che i commissari sportivi di solito non aumentano la severità delle sanzioni per infrazioni ripetute".

Un cambio di regole in arrivo?

I commissari hanno concluso che, non essendoci "prove evidenti dell'intenzione di comportarsi in modo che possa essere definito antisportivo" e in virtù degli elevati standard fissati per determinare le azioni antisportive, non è stato necessario prendere ulteriori provvedimenti nei confronti di Magnussen.

Tuttavia, il documento ha sottolinato che i commissari non erano d'accordo con il modo in cui è stata guidata la vettura numero 20.

Considerate le ripetute infrazioni commesse da Magnussen, il rapporto suggeriva che si sarebbe parlato di modifiche al regolamento per offrire ai commissari più potere per aumentare la severità delle punizioni da applicare ai piloti.

"In futuro, i commissari sportivi dovranno valutare se, in situazioni appropriate, soprattutto in caso di infrazioni ripetute, sia necessario aumentare le penalità da applicare per ogni infrazione, per scoraggiare scenari come quelli che abbiamo riscontrato oggi. Questo è un aspetto che solleveremo esplicitamente con la FIA", spiega il rapporto.