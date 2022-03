F1 | Magnussen: "Ho seguito la Mercedes per quasi tutta la gara"

Carica lettore audio

Il Gran Premio del Bahrain ha visto la Ferrari tornare a recitare il ruolo di protagonista grazie alla doppietta conquistata con Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., ma c’è stato un altro team ed un altro pilota che hanno ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile: Kevin Magnussen e la Haas.

Il pilota danese è stato l’eroe inatteso del primo weekend stagionale grazie ad un quinto posto che ha consentito alla scuderia americana di ottenere in un sol colpo più punti di quanti ne avesse fatti negli ultimi due anni.

Chiamato in tutta fretta per prendere il posto di Nikita Mazepin, Magnussen ha trovato subito una sintonia perfetta con la Haas VF-22 centrando il settimo tempo in qualifica per poi approfittare del clamoroso doppio ritiro Red Bull e tagliare il traguardo in quinta posizione alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

“È stato molto divertente. È davvero bello trovarmi daccapo in questa posizione e devo soltanto ringraziare il team per l’incredibile lavoro svolto” sono state le prime parole pronunciate da un Magnussen decisamente soddisfatto a fine gara.

“Eravamo la vettura di metà classifica più veloce in pista. Ho potuto seguire la Mercedes per quasi tutta la gara. Certo, è vero che la safety car nel finale ci ha aiutato, ma oggi abbiamo assistito ad una storia diversa rispetto al passato”.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, il team Haas festeggiare dopo la gara Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Come ho già detto per tutto il weekend, non riesco ancora a crede all’opportunità che ho avuto. È pazzesco pensare di aver chiuso in quinta posizione”.

Prima dell’avvio della stagione, Magnussen aveva avuto modo di salire alla ribalta delle cronache grazie al primo tempo ottenuto nella seconda giornata di test quando la Haas ha sfruttato l’ora in più concessa per rimediare ai ritardi nella consegna del materiale.

Tuttavia il danese era preoccupato di non riuscire a reggere fisicamente per tutti e 57 i giri previsti. La realtà, invece, è stata differente.

“Ero preoccupato di finire la gara in condizioni fisiche peggiori, ma a volte quando ti trovi in una buona posizione il tuo corpo riceve delle energie extra”.

Nonostante l’entusiasmo per un risultato che in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, Magnussen si è detto consapevole come la Haas al momento sia in lotta per emergere nell’affollato gruppo di centrocampo.

“Siamo consapevoli come il nostro obiettivo sia il gruppo di metà classifica. Oggi siamo stati fortunati con il ritiro delle Red Bull, ma se a Jeddah dovessimo chiudere in settima piazza per noi sarebbe un risultato simile. Oggi abbiamo ottenuto quattro punti in più di quelli che avremmo presi con un settimo posto”.

Il pilota danese, infine, ha elogiato il lavoro dei suoi ingegneri nel gestire la strategia di gara indirizzandolo verso una corretta gestione gomme dopo aver che in avvio aveva chiesto troppo alle Pirelli soft.

“Sono stato guidato molto bene dagli ingegneri che mi hanno indicato quanto spingere nelle curve più critiche. Di sicuro sto prendendo sempre più confidenza con la vettura, ma vale per tutti”.

“Per fare un paragone è come indossare una scarpa che ti calza a pennello. Una volta che inizi a camminarci la senti sempre più comoda”.