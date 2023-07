F1 | Magnussen ha ostacolato Leclerc: 3 posizioni di penalità

Un episodio che ha fatto discutere in qualifica è quello che ha coinvolto Charles Leclerc e Kevin Magnussen, con quest’ultimo reo di aver ostacolato il Ferrarista in qualifica.

Infatti, durante gli ultimi minuti della Q2 il pilota della Haas stava tentando di siglare un tempo che gli potesse valere l’accesso all’ultima manche sfruttando le condizioni miste della pista quando tutti avevano già montato gomme slick. Tuttavia, un errore commesso in curva nove aveva fatto sì che il danese fosse andato a impattare contro le barriere, rientrando poi velocemente in pista.

Pur con dei danni al posteriore, Magnussen aveva comunque cercato di continuare a spingere con l’obiettivo di arrivare sul traguardo prima della bandiera a scacchi, in modo da avere l’opportunità di completare almeno un altro giro veloce. Ma, poco dopo essere rientrato in pista, alle spalle del pilota della Haas è giunto Leclerc, il quale stava a sua volta completando il suo giro veloce.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il monegasco è così rimasto dietro al danese per quasi tutto il resto della tornata, il che lo ha penalizzato in particolar modo nel secondo settore, dove vi era una sola linea che si stava progressivamente asciugando. Il Ferrarista è poi riuscito a superare il collega della Haas poco prima dell’ultima staccata, ma a quel punto il tentativo era ormai già compromesso, dovendo così il passaggio del turno all’ultimo - e decisivo - passaggio cronometrato.

Ferrari ha immediatamente riportato l’accaduto ai commissari sportivi, i quali, dopo aver analizzato quanto successo e aver ascoltato le due parti coinvolte nell’episodio, hanno deciso di sanzionare Magnussen con una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza che verrà applicata solamente alla gara di domenica pomeriggio.

“I Commissari Sportivi hanno ascoltato il pilota della Vettura 20 (Kevin Magnussen), il pilota della Vettura 16 (Charles Leclerc), i rappresentanti dei team e ha esaminato video, telemetria, radio di squadra e i video dagli onboard”, si legge dal comunicato diffuso dai commissari.

“Magnussen è uscito di pista alla curva 9 ed è entrato in contatto con le barriere. Poi è rientrato e ha percorso la linea asciutta. Leclerc, che stava effettuando un giro veloce, ha raggiunto Magnussen, che non ha ceduto fino alla curva 16. Magnussen ha spiegato di non aver ritenuto sicuro spostarsi sul bagnato ad alta velocità, non potendo così lasciare spazio a Leclerc, in particolare nelle curve tra la 11 e la 15”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“I Commissari Sportivi hanno osservato che non ha ricevuto un avvertimento dalla sua squadra che Leclerc si trovasse dietro di lui fino a quando Leclerc non era proprio dietro di lui alla curva 10. Il team gli ha anche detto di spingere, perché doveva arrivare al traguardo per fare un altro giro”.

“Sia che sia stato lui a non rallentare e a non cedere [la posizione] dopo l'incidente, sia che sia stato il team a non fornire informazioni abbastanza tempestive da permettergli di spostarsi prima, o che sia stata data l'istruzione di spingere per tutto il giro, in ogni caso il Collegio dei Commissari Sportivi Commissari Sportivi stabiliscono che ha ostacolato inutilmente Leclerc”.

Dopo la penalità, Magnussen prenderà il via dalla sedicesima casella, mentre salgono di una posizione Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Alex Albon.