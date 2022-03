F1 | Magnussen e la "voce del padrone", Giovinazzi fuori gioco

Carica lettore audio

Il ritorno in Formula 1 di Kevin Magnussen ha sorpreso molti appassionati ed anche qualche addetto ai lavori. Prima di entrare nei dettagli che hanno portato la Haas a richiamare il danese un anno e mezzo dopo il suo addio al team, c’è un aspetto che sembra essere sempre più presente nelle decisioni che vengono prese dai responsabili delle squadre.

È la paura di sbagliare, o se vogliamo la tendenza a non prendere dei rischi che porta a scegliere strade conosciute, con il minor tasso di incognite possibile. È un’attitudine che viene confermata anche da contratti lunghissimi (mai visti in precedenza in Formula 1) con binomi team-pilota che si legano per lustri, senza alcun desiderio da entrambe le parti di provare qualcosa di nuovo.

La Haas è stata presa in contropiede dalla vicenda Mazepin, un aspetto che ha reso difficili gli ultimi quindici giorni della squadra statunitense, ritrovatasi senza preavviso priva di uno dei due piloti titolari (e senza il suo main sponsor) a poche settimane dal via del mondiale.

Messi sotto pressione da un conto alla rovescia che scandiva il tempo mancante alla trasferta in Bahrain, la Haas ha valutato diverse opzioni, da Pietro Fittipaldi ad Antonio Giovinazzi, da Nico Hulkenberg a Oscar Piastri.

Ma in realtà la scelta nella testa di Gene Haas è stata subito chiara: Kevin Magnussen. Il tempo trascorso dai test di Barcellona all’annuncio di ieri è stato necessario al danese per chiudere i contratti con il team Ganassi (per la serie Imsa) e con la Peugeot per il programma Wec.

Cosa può aver fatto pendere la scelta nella direzione di Magnussen? Un anno senza Formula 1 non è una pausa drammatica, ma la squadra sa che Kevin avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare gli automatismi.

Kevin Magnussen e Gunther Steiner Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il danese ha saltato i test di Barcellona e soprattutto le prove al simulatore, opportunità che mai come in questo inverno è stata sfruttata da tutti i piloti al via del mondiale, nessuno escluso. Probabilmente la Haas ha dato molto valore alla conoscenza della squadra e del metodo di lavoro del gruppo tecnico, un aspetto che consente di non dover mettere in conto una fase di integrazione che sarebbe stata necessaria ad un nuovo pilota.

Nei suoi quattro anni trascorsi in squadra (dal 2017 al 2020) Magnussen ha conquistato complessivamente 96 punti (contri i 75 di Grosjean), capitalizzando molto nella stagione 2018, unica in cui ha sopravanzato in classifica il compagno di squadra.

Sia chiaro: Magnussen ha i numeri per essere in Formula 1, ma resta sottofondo la sensazione di un pilota ordinario, che ha avuto le sue buone giornate alternate con momenti di appannamento, lasciando (finora) il segno più significativo della sua carriera nella corsa d’esordio al volante della McLaren.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, indossa la maglietta "No War" Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In seguito sono arrivate stagioni più o meno buone, ma senza veri acuti. Ora, a ventinove anni, è chiamato a dimostrare qualcosa di più, visto che il suo compagno di squadra non sarà un pilota di pari esperienza, ma un ragazzo alla sua seconda stagione in Formula 1, ovvero Mick Schumacher. Magnussen dovrà indossare i panni di piloti di riferimento ed anche ritrovare la giusta motivazione, quella che a fine 2020 sembrava definitivamente persa.

“Ad essere onesti, gli ultimi due anni sono stati piuttosto complicati e io sono un pilota a cui piace vincere – dichiarò Kevin nel momento dell’addio alla Formula 1 - so che ogni pilota punta al massimo traguardo, ma io voglio davvero, davvero vincere e non siamo stati nemmeno lontanamente vicini a trovarci in qualsiasi tipo di situazione per anche solo poter far nostra una gara".

"Non sono triste, non vedo l'ora di tornare a correre in un programma vincente, di arrivare ad un weekend di gara e sapere che se tutto andrà bene potrò possibile puntare alla vittoria, e magari anche al campionato. Non mi mancherà la Formula 1, è stato un sogno d'infanzia che si è avverato e mi sento privilegiato per aver avuto questa opportunità”.

Il destino gli ha riservato la più imprevista delle chiamate, e probabilmente Kevin ha capito quanto gli mancasse la Formula 1 standone lontano, visto che non ha esitato a chiudere due contratti di peso per ritornare proprio dove aveva lasciato poco più di un anno fa.

Il ritorno di Magnussen ha spento definitivamente i sogni di quattro altri piloti che, ognuno per motivi differenti, sperava di poter essere al via del mondiale. La scelta sulla carta più ricca di incognite, ma allo stesso tempo affascinante, sarebbe stata quella di Oscar Piastri, che resterà seduto sulla ‘panchina’ dell’Alpine.

Oscar Piastri, pilota di riserva Alpine Photo by: Alpine

Potenzialmente il campione in carica Formula 2 avrebbe potuto essere ciò che Leclerc è stato per l’Alfa Romeo nel 2018, ma sarebbe stato un prestito (da parte di un team concorrente) e non un’acquisizione, e in una Formula 1 che lavora nel lungo periodo queste operazioni sembrano ormai passate di moda.

Per i colori italiani la scelta più affascinante sarebbe stata ovviamente quella di Giovinazzi. Nel 2021 Antonio ha confermato una buona crescita in Alfa Romeo, ma il suo nome non è mai stato caldeggiato in Haas, anche in circostanze precedenti, e c’è chi fa risalire il tutto ad un incidente che vide Giovinazzi protagonista nei primi giri della sessione FP1 nel GP di Ungheria del 2017.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Questa volta sembrava esserci tutto per un accordo, Antonio è sembrato per qualche giorno l’uomo giusto al momento giusto, ma il matrimonio si è confermato ancora una volta impossibile. Non è da escludere che possa aver avuto il suo peso anche lo scenario di una convivenza potenzialmente complessa con Schumacher, visto che entrambi sono legati alla Ferrari, ed ovviamente a fine stagione uno dei due avrebbe masticato amaro. Magnussen ha offerto certezze e zero grattacapi, e nella Formula 1 di oggi questo è diventato un grande valore aggiunto.