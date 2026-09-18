F1 | Madring: Jarno Zaffelli spiega perchè la pista nella fiera non è nata da un... foglio bianco

“Ma come è stato possibile disegnare da un foglio bianco un tracciato senza un vero rettilineo e con una staccata che consentisse i sorpassi?”. Questa è la domanda ricorrente che ha accompagnato il weekend del GP di Spagna a Madring, la pista ricavata nella Capitale iberica attorno alla fiera di IFEMA.

Chi ha visto la gara domenica con soli quattro sorpassi (la metà di Monte Carlo) si è fatto venire lecitamente dei dubbi, ma sarebbe bastato prendere una piantina della location che non delimitasse solo il circuito, ma dettagliasse meglio l’ambiente nel quale l’impianto è nato, per capire quali siano stati i vincoli per disegnare la pista.

Per trovare una risposta Motorsport.com ha sentito Jarno Zaffelli, fondatore e CEO di Dromo, la società che aveva avuto l’incarico da IFEMA di progettare il circuito spagnolo, prima che nel settembre 2025 il promotore della gara risolvesse il contratto per affidare i lavori allo studio di Hermann Tilke.

“Quello che è stato definito un foglio bianco – spiega Zaffelli – in realtà è un’area molto urbanizzata con precisi vincoli per progettare un circuito adatto alla Formula 1. Basta prendere una mappa dettagliata per scoprire che il layout doveva confrontarsi in molti punti con vincoli molto stringenti perché ci sono dei nuovi padiglioni della fiera che sono già stati progettati e autorizzati urbanisticamente, così come la rete stradale era già stata pianificata in una viabilità predefinita. Proprio per questo è servita molta creatività: i vincoli delimitavano il campo nel quale progettare, ma non determinavano una soluzione unica. Dovevamo inventare geometrie, sequenze e traiettorie capaci di generare un circuito con una propria identità all’interno di quei limiti strutturali e dei vincoli dettati dalle norme di sicurezza della FIA”.

Ecco la piantina originale di Madring che poi è stato cambiato: era previsto anche il passaggio nei padiglioni

Eppure, già nel corso del weekend di Madrid si è parlato di possibili interventi in vista del prossimo anno, per cercare di creare un punto di staccata che consenta tentare dei sorpassi...

“Degli interventi sono possibili – prosegue Jarno – ma sono minimi. Da quanto è stato dichiarato pubblicamente, alcune delle ipotesi discusse sembrano riavvicinarsi a intenzioni che erano già presenti nel nostro progetto originale che prevedeva un’opportunità di sorpasso alla curva 5”.

Proviamo a spiegare in modo più dettagliato...

“La curva 5 doveva essere più stretta e con meno percorrenza. L’avevamo studiata con Emanuele Pirro che ci ha aiutato molto con la sua esperienza: Emanuele ha lavorato tantissimo su questo layout perché voleva che la curva fosse lenta con un maggiore angolo, proprio per favorire una staccata e, quindi, i sorpassi. E nel nostro disegno all’interno della 6 non c’era una via di fuga in asfalto, ma una soluzione con ghiaia, per costringere i piloti ad una percorrenza più lenta evitando di tirare dritto perché sarebbe stato penalizzato nel tempo sul giro. La logica della sequenza non era quella di guadagnare tempo grazie al banking, ma di creare due traiettorie con vantaggi opposti".

"Un pilota che difendeva o frenava molto tardi alla curva 5 poteva guadagnare la posizione al primo punto di corda, ma si trovava geometricamente penalizzato nell’immediata inversione della curva 6. Chi invece sacrificava la 5 poteva preparare l’incrocio e provare a riprendersi la posizione in uscita. La ghiaia sul lato interno della 6 faceva parte di questo meccanismo, perché impediva a chi allungava la traiettoria della 5 di raddrizzare anche la seconda parte della sequenza. Con l’area interna asfaltata che è stata poi realizzata, quella penalizzazione si è ridotta materialmente. Se progetti una pista che vista dall'alto è praticamente identica a quella in cui si è corso e poi, però, cambi quelli che sembrano dettagli e sposti di due metri l’ingresso della piega e togli la ghiaia come deterrente, modifichi pendenze e transizioni tridimensionali e togli la ghiaia come deterrente, puoi cambiare radicalmente il comportamento di uno dei principali punti di sorpasso che avevamo progettato”.

Madring: ecco il disegno originale della curva La Monumental poi modificato per allontanare la pista dalle case

L’aspetto più attrattivo di Madring è la curva La Monumental: 550 metri di lunghezza, 24 gradi di inclinazione con forze di 5G...

“La geometria della Monumental è una delle parti che, dai nostri riscontri, è rimasta maggiormente fedele al progetto Dromo. Era invece diverso il modo in cui originariamente si arrivava alla Monumental: sfruttava la strada che era stata pensata per l’ingresso dei camion alla fiera e tirava dritto per un incrocio che portava all’ingresso della curva. Dato che non lontano c’erano le abitazioni di quelli che si lamentavano per il rumore, ci era arrivata una prescrizione che dovevamo allontanare la pista il più possibile dalle case e, allora, ci siamo inventati quella sequenza a cavatappi che porta alla Monumental”.

È così che è nata la sequenza che porta alla sopraelevata?

“Sì. La Monumental era già stata concepita come curva sopraelevata; quella prescrizione ci portò invece a ridisegnare la sequenza di avvicinamento e abbiamo fatto in modo che La Monumental si potesse fare in pieno, ma la curva 7 doveva essere in contropendenza verso l’esterno in modo che l’ingresso alla Monumental fosse più difficile, perché poi avremmo voluto una percorrenza del curvone in pieno fino ad arrivare alla successiva staccata di curva 13 che doveva essere molto più spigolosa, con un raggio di curvatura molto più chiuso. Era un’idea di Carlos Sainz, ma eravamo già fuori per realizzarla”.

Si è discusso molto anche del tratto della pista che arriva alla curva 17...

“Sì e qualcuno ha commentato dicendo perché non si è andati dritti fino alla curva 20? È semplice perché ci sono le aree già destinate a nuovi padiglioni della fiera previsti e autorizzati dal piano urbanistico e non c’era una via di fuga adeguata. La difficoltà, quindi, era poi allinearsi al tunnel”.

Lewis Hamilton, Ferrari, impegnato a Madring, un circuito criticato per la mancanza di punti di sorpasso Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il dubbio, quindi, è che si siano fatti dei cambiamenti proprio per distaccarsi dal disegno di Dromo?

“Non posso sapere per quale ragione siano state fatte quelle modifiche. Quello che oggi possiamo dire è che il lay out e la geometria progettuale originaria sono di Dromo e che, dopo la nostra sostituzione nella supervisione, sono state introdotte modifiche alla nostra geometria senza che Dromo le autorizzasse secondo quanto previsto dal contratto di licenza, che è rimasto in vigore. Il risultato è che in diversi punti non è stata seguita la nostra intenzione progettuale. Anche la pavimentazione finale è diversa da quella sulla quale avevamo sviluppato il progetto e durante il weekend le gomme hanno mostrato fenomeni di graining. Ma non attribuirei il risultato della gara a un singolo fattore: geometria, superficie, regolamenti e gestione energetica delle vetture hanno tutti un ruolo”.

Ci sono state critiche sul fatto che l’uscita dei box fosse più veloce del tratto percorso in pista...

“Vero, ma noi avevamo progettato la pit lane con una quota che arrivava fino a circa due metri più in alto rispetto alla soluzione poi realizzata e, nella successiva discesa, curvava a destra, quella geometria contribuiva a determinare un tempo di percorrenza e una dinamica completamente diversi da quelli della soluzione poi costruita. E, invece, il tratto è stato spianato. Anche la pit entry è stata modificata rispetto a quello che avevamo studiato: la nostra aveva un’inclinazione diversa”.

Dromo è in causa con Tilke per la proprietà intellettuale del progetto: non entriamo nel merito della vicenda giudiziaria e saranno I tribunali il tribunale di Colonia ad esprimersi sulla questione, ma ci sembrava doveroso sentire chi Madring lo ha pensato per capire perché non c’è la staccatona che tutti adesso auspicano.