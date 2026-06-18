F1 | Madring: Carlos Sainz svela i segreti del nuovo tracciato che sorge a Madrid

Il Madring è la più grande novità del calendario 2026 di Formula 1. Il nuovo tracciato che ospiterà il Gran Premio di Spagna, ereditando il nome da quello che sino all'anno scorso ha avuto quello di Barcellona, si terrà dall'11 al 13 settembre. Nel frattempo, grazie a un sopralluogo di Carlos Sainz jr. e a una successiva conferenza stampa, abbiamo già potuto carpire diverse cose della pista che sorge nella capitale spagnola.

Il pilota della Williams, che ha compiuto un giro dimostrativo del tracciato (ancora in costruzione riguardo le infrastrutture) su una macchina stradale, ha poi incontrato la stampa successivamente e ha dato importanti chiavi di lettura della nuova pista, iniziando a svelarla nei suoi punti chiave.

"È chiaro che questa è una pista che ha davvero di tutto: curve veloci, curve lente e lunghi rettilinei. Credo sia un tracciato molto completo e, alla fine, le vetture migliori resteranno le migliori. Non ci saranno segreti", ha detto Carlos.

"Penso che ciò che stiamo vedendo quest’anno si ripeterà, ma sono convinto che l’ordine competitivo attuale non sarà lo stesso che vedremo a settembre, perché tutti i team stanno introducendo miglioramenti gara dopo gara. Quindi la situazione potrebbe essere molto diversa da quella attuale".

Tanta la curiosità sulla curva Monumental

Madring, rendering del circuito Foto di: Madrid Grand Prix

Il Madring sarà uno dei due tracciati che quest'anno presenteranno almeno una curva sopraelevata. Ci sarà Zandvoort, mentre il Madring si aggiunge alla breve lista grazie alla "Monumental". Si tratta di una curva posta circa a metà pista, con un banking che ha già fatto spalancare gli occhi a chi ha avuto modo di vederlo dal vivo.

"Penso che la curva Monumental si trovi più o meno a metà del circuito, quindi quando ci arriveremo saremo probabilmente già più in fila indiana che tutti affiancati. Tuttavia, credo che sia una curva che permetterà di scegliere traiettorie diverse, alte o basse. Ovviamente la traiettoria principale sarà quella nella parte inferiore — la zona penalizzata — perché consente di percorrere una distanza minore. E poi credo che sarà una curva da affrontare a pieno gas e che potrebbe persino funzionare come un rettilineo, aiutandoti a sfruttare la scia prima della curva successiva".

"Prima di tutto devo dire che la Monumental è una curva che mi ha davvero impressionato fin dal momento in cui ho visto il progetto. Mi ha colpito il fatto che la Formula 1 abbia osato approvare una curva del genere per il calendario. E che anche Pirelli abbia dato il via libera, perché non è una curva semplice per una monoposto di Formula 1: lo stress a cui saranno sottoposti gli pneumatici sarà enorme".

"Inoltre è praticamente una curva a 180 gradi sopraelevata, con una pendenza impressionante. Sono sicuro che verrà segnata sul calendario come una vera sfida. I team e i motoristi dovranno prepararsi per capire come affrontarla al meglio. Quindi ben venga, perché dà carattere e personalità al circuito".

Sainz ha anche spiegato quale sia il tratto che potrà regalare più emozioni ai piloti. Non si tratta della sola Monumental, ma di una serie di curve concatenate che passano dall'essere un tracciato cittadino a una parte permanente e vice versa.

"Credo che tutta la zona attorno alla Monumental — sia la chicane veloce che la precede e la segue, sia le curve concatenate successive — sarà quella che regalerà le emozioni più forti ai piloti, perché è lì che probabilmente si registreranno i carichi laterali più elevati".

"Mi piace che, all’interno di un circuito cittadino, ci siano curve veloci e sezioni concatenate. Come ho detto prima, il fatto di uscire da un tratto cittadino, entrare in una sezione permanente e poi tornare in un tratto cittadino è ciò che rende questo circuito così diverso da tutti gli altri presenti oggi in Formula 1".

I punti di sorpasso ci sono

Madring Foto di: Filip Cleeren

Bella la curva sopraelevata, interessanti le varie parti tra pista permanente e quella cittadina. Ma un tracciato senza possibilità di sorpasso non può certo attirare l'attuale maggioranza del pubblico della Formula 1. Infatti il Madring presenta diverse zone dove appare possibile provare l'attacco alla monoposto che è davanti.

"Sì, c’è un punto chiaro di sorpasso alla Curva 1 e un altro alla Curva 4 — credo sia la Curva 4 — alla fine del rettilineo posteriore, lungo quasi un chilometro. Con la potenza delle attuali monoposto dovrebbe essere abbastanza facile sorpassare lì".

"Poi penso che ci siano altri uno o due punti di sorpasso che definirei dei “jolly”: quello dopo la Monumental e un’altra forte staccata alla terzultima curva".

Pochi problemi di superclipping e gestione energia

Madring Foto di: Filip Cleeren

Un altro tema da affrontare con l'attuale generazione di monoposto di Formula 1 è legato al recupero d'energia, alla gestione della stessa e al superclipping.

Secondo Sainz, il tracciato madrileno non dovrebbe presentare problemi importanti legati al superclipping e alla gestione dell'energia.

"Credo che sia una pista che, grazie alle forti frenate e ai lunghi rettilinei, non soffrirà particolarmente di problemi di superclipping o gestione energetica".

"È vero che, con rettilinei così lunghi, probabilmente arriveremo comunque alla fine senza batteria, come accade spesso, ma è anche vero che ci sono frenate molto intense che permettono di recuperare energia. Quindi non prevedo grossi problemi".

"Le difficoltà maggiori che abbiamo quest’anno si verificano quando ci sono curve veloci seguite da lunghi rettilinei, perché in quei casi non riesci a recuperare energia".