F1 | Madrid propone la propria candidatura per ospitare un GP

La Formula 1 continua ad attirare l’interesse di nuove città. Attualmente la categoria regina del Motorsport ha confermato il Gran Premio di Spagna sino al 2026, con l’evento che si continuerà a tenere sul tracciato del Montmelò, ma c’è una nuova città che si è fatta avanti per proporre la propria candidatura: Madrid.

La capitale spagnola si è proposta a Stefano Domenicali per mano di Enrique Lopez, ministro della Comunità di Madrid, il quale ha inviato una lettera al CEO della F1 ad inizio di questa settimana esprimendo la volontà di portare avanti il progetto.

“Ho il piacere di scriverle a nome del governo della Comunità di Madrid per esprimere il nostro interesse nello sviluppo di un Gran Premio di Formula 1 a Madrid", ha scritto Lopez.

"Credo che organizzare a Madrid un evento motoristico, che è uno dei fenomeni sportivi più eccitanti del nostro tempo, sarebbe un successo per tutti i professionisti, le istituzioni e le aziende coinvolte nello sviluppo della Formula 1".

"Naturalmente, sarebbe anche una soddisfazione per l'intera regione e per i suoi cittadini. Per questo il governo della Comunità di Madrid ha il massimo interesse a renderlo possibile".

"In breve, vorrei confermare il nostro impegno nei vostri confronti e nei confronti di questo progetto, nonché la nostra disponibilità a firmare gli accordi appropriati per promuovere la gara e offrire un grande spettacolo sportivo e di intrattenimento. Siamo pronti a lavorare con lei e con il suo team per portare la Formula 1 a Madrid".

La manifestazione di interesse da parte di Madrid arriva dopo che la F1 ha avvertito i promotori del Gran Premio di Spagna di risolvere i problemi organizzativi e di traffico definiti inaccettabili ed emersi in occasione della gara di Barcellona dello scorso maggio.

La griglia pre-gara vista dalle gradinate

Durante il weekend più di 300.000 fan si sono recati al Circuit de Barcelona-Catalunya, ma il tracciato non era preparato a gestire un tale volume di persone.

Attualmente la F1 sta vivendo un boom di interesse da parte di possibili nuovi mercati e città. Il calendario del prossimo anno prevede l'aggiunta di eventi in Sudafrica, Qatar e Las Vegas, raggiungendo così il limite di 24 gare consentito dal Patto della Concordia.