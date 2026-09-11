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Formula 1 GP di Spagna

F1 | Madrid, Libere 1: Russell precede Antonelli, poi ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc

George centra il miglior tempo nel primo turno di libere del GP di Spagna. L'inglese precede Antonelli di quasi tre decimi, confermando l'adattabilità della Mercedes. Leclerc (col motore ADUO1 meno potente) è terzo davanti a Hamilton: la Ferrari svetta con le gomme medie, ma migliora solo di poco con le soft. La rossa è troppo carica?

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Fino a ieri la pista di Madring era un cantiere, con tantissime parti del tracciato da completare nei dettagli, mentre oggi la movimentata pista che si snoda intorno a IFEMA, la Fiera della capitalne spagnola, tutto era pronto per lo spettacolo della prima sessione di prove libere del GP di Spagna.

L'organizzazione iberica ha svolto un lavoro di preparazione eccellente e la soglia di grip è stata nettamente superiore alle simulazioni delle squadre: il tempo della pole, infatti, era dato intorno a 1'33", mentre George Russell è arrivato agevolmente a 1'34"077 con le gomme soft dopo appena un'ora di pista. La Mercedes ha confermato la sua capacità di adattamento ad ogni circuito, perché anche Kimi Antonelli è arrivato a 286 millesimi dal compagno di squadra. I piloti hanno effettuato molti giri anche con la mescola rossa perché non è facile interpretare le 22 curve con i tanti saliscendi e la spettacolosa La Monumental (un parabolica lunga 550 metri e con una pendenza di 24 gradi), per cui le prestazioni sono migliorate man mano.

Le frecce nero e argento hanno aperto un gap sugli avversari: Charles Leclerc solo prima della bandiera a scacchi riesce a mettere il muso davanti alla rossa del compagno di squadra, Lewis Hamilton, ma paga quasi mezzo secondo dalle W17, mentre il sette volte campione del mondo è arrivato a 1'34"620 con le gialle. La sensazione è che l'alta aderenza dell'asfalto abbia impedito alle rosse di sfruttare il potenziale della mescola più morbida. E' molto probabile che la SF-26 debba essere scaricata aerodinamicamente, perché il grip andrà crescendo con il trascorrere delle sessioni. Ricordiamo che Charles ha girato con un motore in versione ADUO1, visto che quello ADUO2 dell'incidente di Monza dovrà essere sottoposto ad analisi ai Raggi X. 

Hamilton che dispone dello 067/6 più evoluto ha lanciato un allarne di motore a fine sessione. Verranno fatti tutti i controlli per scongiurare qualsiasi dubbio. Al quinto posto si è infilato Max Vestappen con la Red Bull: l'olandese cede un decimo alle rosse, ma ha cercato di far valere la sua adattabilità ai nuovi tracciati.

E' rimasta un po' in ombra la McLaren: Lando Norris è sesto con Oscar Piastri ottavo. Le vetture papaya procedono per gradi e hanno fatto anche delle prove aerodinamiche: non stupiscano, quindi, gli otto decimi dalle Mercedes, perché la MCL40 si esalta sulle curve. Stupisce Arvid Lindblad che infila la sua Racing Bulls al settimo posto fra le due McLaren. Il rookie di Faenza ha dato l'ennesima dimostrazione di talento, mentre ha sofferto Yuki Tsunoda: il giapponese non è stato immune da un paio di lunghi, ma sulla VCARB03 è emerso un problema allo sterzo che lo ha costretto a una lunga sosta ai box: il fatto che sia 18esimo non conta.

L'Audi ha avuto un ottimo approccio a Madrid: Nico Hulkenberg ha fatto valere l'esperienza e ha messo la R26 al nono posto, seguito due piazze dietro dal compagno Bortoleto. Fra le due vetture degli anelli c'è Liam Lawson più in difficoltà a trovare il passo con la Red Bull.

Positivo Esteban Ocon: il francese ha messo la Haas al 12esimo posto davanti alle due Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly, mentre Oliver Bearman con la seconda VF-26 ha accusato qualche noia di assetto. 

Davanti all'inglese è spuntato a sorpresa Fernando Alonso con l'Aston Martin: l'eroe di casa ha dato una zampata davanti al suo pubblico inserendo la verdona in 15esima posizione, mentre Lance Stroll è staccato e solo 19esimo.

L'altro spagnolo, Carlos Sainz soffre con la Williams: è 17esimo e si deve accontentare di stare davanti ad Alexander Albon 20esimo. Chiudono le due Cadillac staccate di quattro secondi dalle Mercedes: Sergio Perez, prendendo dei rischi in staccata, precede Valtteri Bottas. Si temeva il debutto a Madrid e i piloti sono stati perfetti: nessun incidente e solo una breve bandiera gialla.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'34.077

   S 209.470
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.286

1'34.363

 0.286 S 208.836
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27

+0.459

1'34.536

 0.173 S 208.453
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 27

+0.543

1'34.620

 0.084 M 208.268
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+0.626

1'34.703

 0.083 S 208.086
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+0.870

1'34.947

 0.244 S 207.551
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+0.956

1'35.033

 0.086 S 207.363
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.071

1'35.148

 0.115 S 207.113
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 26

+1.452

1'35.529

 0.381 S 206.287
10 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 26

+1.462

1'35.539

 0.010 S 206.265
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.575

1'35.652

 0.113 S 206.021
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+1.757

1'35.834

 0.182 S 205.630
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 24

+1.856

1'35.933

 0.099 S 205.418
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.167

1'36.244

 0.311 S 204.754
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+2.396

1'36.473

 0.229 S 204.268
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 24

+2.776

1'36.853

 0.380 S 203.467
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.793

1'36.870

 0.017 S 203.431
18 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 16

+2.862

1'36.939

 0.069 M 203.286
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.177

1'37.254

 0.315 S 202.628
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+3.514

1'37.591

 0.337 S 201.928
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 26

+4.073

1'38.150

 0.559 S 200.778
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 25

+4.741

1'38.818

 0.668 S 199.421
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