F1 | Madrid, Libere 1: Russell precede Antonelli, poi ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Fino a ieri la pista di Madring era un cantiere, con tantissime parti del tracciato da completare nei dettagli, mentre oggi la movimentata pista che si snoda intorno a IFEMA, la Fiera della capitalne spagnola, tutto era pronto per lo spettacolo della prima sessione di prove libere del GP di Spagna.

L'organizzazione iberica ha svolto un lavoro di preparazione eccellente e la soglia di grip è stata nettamente superiore alle simulazioni delle squadre: il tempo della pole, infatti, era dato intorno a 1'33", mentre George Russell è arrivato agevolmente a 1'34"077 con le gomme soft dopo appena un'ora di pista. La Mercedes ha confermato la sua capacità di adattamento ad ogni circuito, perché anche Kimi Antonelli è arrivato a 286 millesimi dal compagno di squadra. I piloti hanno effettuato molti giri anche con la mescola rossa perché non è facile interpretare le 22 curve con i tanti saliscendi e la spettacolosa La Monumental (un parabolica lunga 550 metri e con una pendenza di 24 gradi), per cui le prestazioni sono migliorate man mano.

Le frecce nero e argento hanno aperto un gap sugli avversari: Charles Leclerc solo prima della bandiera a scacchi riesce a mettere il muso davanti alla rossa del compagno di squadra, Lewis Hamilton, ma paga quasi mezzo secondo dalle W17, mentre il sette volte campione del mondo è arrivato a 1'34"620 con le gialle. La sensazione è che l'alta aderenza dell'asfalto abbia impedito alle rosse di sfruttare il potenziale della mescola più morbida. E' molto probabile che la SF-26 debba essere scaricata aerodinamicamente, perché il grip andrà crescendo con il trascorrere delle sessioni. Ricordiamo che Charles ha girato con un motore in versione ADUO1, visto che quello ADUO2 dell'incidente di Monza dovrà essere sottoposto ad analisi ai Raggi X.

Hamilton che dispone dello 067/6 più evoluto ha lanciato un allarne di motore a fine sessione. Verranno fatti tutti i controlli per scongiurare qualsiasi dubbio. Al quinto posto si è infilato Max Vestappen con la Red Bull: l'olandese cede un decimo alle rosse, ma ha cercato di far valere la sua adattabilità ai nuovi tracciati.

E' rimasta un po' in ombra la McLaren: Lando Norris è sesto con Oscar Piastri ottavo. Le vetture papaya procedono per gradi e hanno fatto anche delle prove aerodinamiche: non stupiscano, quindi, gli otto decimi dalle Mercedes, perché la MCL40 si esalta sulle curve. Stupisce Arvid Lindblad che infila la sua Racing Bulls al settimo posto fra le due McLaren. Il rookie di Faenza ha dato l'ennesima dimostrazione di talento, mentre ha sofferto Yuki Tsunoda: il giapponese non è stato immune da un paio di lunghi, ma sulla VCARB03 è emerso un problema allo sterzo che lo ha costretto a una lunga sosta ai box: il fatto che sia 18esimo non conta.

L'Audi ha avuto un ottimo approccio a Madrid: Nico Hulkenberg ha fatto valere l'esperienza e ha messo la R26 al nono posto, seguito due piazze dietro dal compagno Bortoleto. Fra le due vetture degli anelli c'è Liam Lawson più in difficoltà a trovare il passo con la Red Bull.

Positivo Esteban Ocon: il francese ha messo la Haas al 12esimo posto davanti alle due Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly, mentre Oliver Bearman con la seconda VF-26 ha accusato qualche noia di assetto.

Davanti all'inglese è spuntato a sorpresa Fernando Alonso con l'Aston Martin: l'eroe di casa ha dato una zampata davanti al suo pubblico inserendo la verdona in 15esima posizione, mentre Lance Stroll è staccato e solo 19esimo.

L'altro spagnolo, Carlos Sainz soffre con la Williams: è 17esimo e si deve accontentare di stare davanti ad Alexander Albon 20esimo. Chiudono le due Cadillac staccate di quattro secondi dalle Mercedes: Sergio Perez, prendendo dei rischi in staccata, precede Valtteri Bottas. Si temeva il debutto a Madrid e i piloti sono stati perfetti: nessun incidente e solo una breve bandiera gialla.