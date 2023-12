F1 | Madrid, la FIA predica calma: "Mancano ancora fasi chiave"

La scorsa settimana si è ipotizzato che una nuova gara intorno alla capitale spagnola a partire dal 2026 sia vicina alla firma, con colloqui in fase avanzata con il detentore dei diritti commerciali della F1.

I piani prevedono che il GP si svolga intorno al centro congressi IFEMA, nella zona nord-est della città, vicino all'aeroporto internazionale di Madrid-Barajas.

Il circuito, lungo cinque chilometri, utilizzerebbe il complesso del padiglione IFEMA e la zona fieristica, spesso utilizzata per mostre e conferenze, come rettilineo di partenza e arrivo e come sede del paddock.

Ma nonostante i dettagli della gara siano trapelati ai media, la FIA ha cercato di sminuire qualsiasi ipotesi che possa far pensare che essa sia vicina alla firma.

Questo è particolarmente vero perché l'organo di governo dell'automobilismo non è ancora stato incaricato di lavorare su diversi elementi chiave che devono essere approvati prima che qualsiasi progetto di gara venga autorizzato.

Parlando con alcuni media, tra cui Motorsport.com, il presidente del Senato della FIA, Carmelo Sanz de Barros, che è anche presidente della federazione automobilistica spagnola (Real Automóvil Club de España), ha detto che gli piacerebbe vedere il ritorno della F1 a Madrid, ma ha chiarito che ci sono ancora molte cose da sistemare.

"C'è un processo chiaro per avere un Gran Premio in un luogo, e non credo che questo sia seguito sulla base di quello che si legge - ha detto - La Federazione automobilistica spagnola è il luogo in cui inizia il processo, perché ogni volta che c'è una nuova competizione che deve essere organizzata in un paese, bisogna rivolgersi a loro".

"Quindi, la Federazione spagnola ha ricevuto da oggi questo progetto da analizzare, studiare e mettere a fuoco? No, non l'hanno visto. Questo passo particolare non è ancora avvenuto. Quindi, quando la Federazione spagnola riterrà che questo progetto sia valido e che ci sia interesse, lo trasmetterà alla FIA, perché deve omologarlo. Se si parla di un circuito semi-cittadino, la prima cosa da fare è omologarlo e certificarlo, cose del genere.

"Quindi, se la federazione spagnola non ha ricevuto nulla, non ha inviato nulla alla FIA e la FIA non ha ricevuto niente a sua volta. E in FIA nessuno ha lavorato finora a questo progetto di cui si è parlato sulla stampa negli ultimi giorni".

Solo una volta completati i passaggi di cui sopra con la FIA e l'autorità sportiva nazionale, si potrà aprire la porta per l'inserimento della gara nel calendario.

De Barros afferma che lui e la FIA non hanno alcuna remora a procedere alla valutazione dei piani quando li riceveranno, ma teme che ci sia un po' di manovra politica in corso in termini di fughe di notizie alla stampa.

"Ho letto molto sul fatto che Madrid stia cercando di rubare il posto a Barcellona, che stia cercando di uccidere Montmelò, o cose del genere; sicuramente penso che tutto ciò non sia riportato in modo corretto. E' stato probabilmente influenzato dalla situazione politica che stiamo vivendo, Madrid contro Barcellona".

"Inoltre, non so se sia stato annunciato, ma abbiamo avuto un'esperienza in passato quando stavamo cercando di portare i Giochi Olimpici del 2030 a Madrid e, a causa di fughe di notizie e del mancato rispetto dei processi, questo non è avvenuto".

"Spero che la gara di Madrid non sia un altro caso del genere perché mi piacerebbe avere un GP lì. Ma non è l'unico progetto di cui sono a conoscenza per avere la F1 a Madrid, ne conosco almeno altri due".