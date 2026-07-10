F1 | Macché motore atmosferico unico: il V8 potrebbe avere solo il KERS uguale per tutti

Qualcuno, con una buona dose di fantasia, ha detto che ci sarebbe chi vorrebbe nel 2030 un motore aspirato unico, uguale per tutti. È una balla colossale che non è mai stata discussa, mentre sul tavolo delle proposte c’è l’idea del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, di mettere a disposizione dei team oggi clienti un propulsore atmosferico da parte di un fornitore indipendente.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

L’organo di Governo vorrebbe rompere lacci e lacciuoli che mettono in una posizione di dipendenza i team clienti rispetto ai Costruttori, imponendo vincoli non solo sportivi, ma anche politici. Negli ultimi due anni la McLaren ha dimostrato che una squadra fornita poteva battere il team ufficiale vincendo il mondiale Costruttori nel 2024 e i due titoli nel 2025.

Lo scenario è profondamente cambiato con l’introduzione delle power unit 50-50 nella ripartizione della potenza fra endotermico ed elettrico: le nuove unità sono nella piena fase di sviluppo e la Mercedes, tanto per fare un esempio, vuole fare valere la sua primogenitura sul 6 cilindri M17 E Performance, decidendo quando sostituire i motori o tenendosi in modo esclusivo alcune gestioni dell’energia.

Mercedes W17, dettaglio tecnico Foto di: AG Photo

Se Alpine e Williams hanno usufruito a Silverstone del motore 3 che dispone di alcuni aggiornamenti funzionali all’affidabilità, dopo che la squadra di Brackley l’aveva già adottato in Austria, non si può dire altrettanto della McLaren: il team di Andrea Stella, avendo saltato le prime gare per i ben noti problemi tecnici, può ancora disporre di un chilometraggio dei propri propulsori che non è giunto a fine vita.

Zak Brown, CEO McLaren, è parso molto infastidito dal dover subire una sudditanza dalla Stella e, inevitabilmente, ha ripreso corpo la discussione sui motori del 2031 (che saranno anticipati al 2030).

La FIA vorrebbe mettere in campo un produttore, come a suo tempo poteva essere stata la Cosworth, che sia in grado di rispondere alle necessità di un team che voglia liberarsi dal ruolo di cliente. In questo caso toccherebbe alla Federazione Internazionale finanziare il progetto, per poi vendere a prezzi calmierati l’8 cilindri a chi ne dovesse fare richiesta.

Intanto c’è una forte discussione aperta fra chi sposa la proposta di Ben Sulayem e auspica che si scelga un motore atmosferico con un frazionamento di 8 cilindri e una cilindrata di 2.600 cc con l’aggiunta di un KERS da 90-100 kW e benzina sostenibile con un costo al massimo di 10 euro al litro (superando le esasperazioni di oggi che portano i costi dell’e-fuel a oltre 200 euro!).

C’è una disponibilità, questa sì, ad accettare un fornitore unico dell’ibrido per evitare le esasperazioni che vediamo oggi e per controllare le spese.

Ci sarà ancora il turbo sui motori V8 del 2031? Foto di: Franco Nugnes

Obiettivo? Un motore rumoroso, non inquinante che costi non più di 500 mila euro. Mercedes e Audi, tanto per citare due Costruttori di peso, sono contrarie all’aspirato, perché fra i requisiti di un motore di F1 ci mettono anche l’efficienza. E senza il turbo il rendimento non sarebbe adeguato ai valori raggiunti oggi anche dai propulsori disponibili sul mercato di serie.

La partita, quindi, è più aperta che mai, e una decisione dovrà essere presa molto in fretta se l’intenzione sarà quella di anticipare il nuovo ciclo normativo al 2030.

La domanda che sorge spontanea è: un motore indipendente sarebbe in grado di sfidare quello delle Case impegnate ufficialmente? Vediamo come piccoli dettagli (nelle soluzioni, nei materiali ecc.) oggi facciano grandi differenze. Siamo sicuri che quella sia la strada maestra o non si voglia... spingere ogni squadra a realizzare un proprio propulsore teoricamente low cost?

La storia insegna che i motori dei Costruttori hanno sempre qualcosa in più e non sarebbe da escludere che un team B preferisca il legame con il marchio in grado di offrire il miglior prodotto finito a meno di non riuscire ad attrarre nel Circus i molti brand che potrebbero essere attratti dall’enorme visibilità della F1. Il tempo delle chiacchiere sta per finire, entro l’anno bisognerà arrivare alle scelte.