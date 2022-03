F1 | L'ultima di Mazepin: una fondazione per aiutare atleti russi

Carica lettore audio

We Compete As One. Non è solo uno slogan, perché presto sarà una fondazione voluta fortemente da Nikita Mazepin e da Uralkali. Una realtà che avrà il compito di supportare gli atleti russi e bielorussi che non si trovano in grado di competere nelle rispettive categorie per motivi politici.

Nikita Mazepin ha visto terminare con effetto immediato il suo contratto con il team Haas F1 appena qualche giorno fa, a causa del conflitto che la Russia ha innescato con l'Ucraina nei giorni in cui era in svolgimento la prima sessione di test pre-stagionali di Formula 1 al Montmelò di Barcellona.

Uralkali, per lo stesso motivo, è stato estromesso dagli sponsor Haas per la stagione 2022 con effetto immediato e, proprio oggi, ha annunciato in un comunicato stampa di valutare azioni legali nei confronti del team americano per quella che hanno definito "immotivata scelta unilaterale di interrompere il contratto tra le parti con effetto immediato".

Tornando alla fondazione, parlando in una videoconferenza svolta questa mattina, Mazepin ha dato i primi dettagli di questa fondazione: We Compete As One sarà supportata da fondi di Uralkali. L'ex title sponsor di Haas vuole chiedere i soldi già dati ad Haas per la stagione 2022 e indirizzarli proprio alla nuova creatura per gli atleti impossibilitati a competere.

"La decisione di Haas non era basata su alcuna direttiva dell'autorità che governa lo sport, o dettata da eventuali sanzioni che sono state poste contro di me o mio padre, o la sua azienda", ha dichiarato l'ex pilota di Haas. "E, naturalmente, credo che quello che è accaduto non sia giusto".

"Ma qui c'è qualcosa di più importante. Pongo la domanda: non c'è posto per la neutralità nello sport? Un atleta ha il diritto non solo di avere un'opinione, ma di tenerla fuori dallo spazio pubblico? Un atleta dovrebbe essere punito per questo? E vogliamo che lo sport diventi solo un'altra piazza pubblica per proteste e dibattiti?".

"Conosciamo tutti i casi in cui un paese si rifiuta di competere con un altro alle Olimpiadi a causa dei loro disaccordi politici. Abbiamo visto negli anni 80 che una generazione di atleti ha perso i propri sogni e la possibilità di competere ai massimi livelli quando i paesi hanno iniziato a boicottarsi a vicenda".

"Vogliamo che lo sport sia questo? O lo sport deve essere un modo per unire le persone, anche nei momenti più difficili e, soprattutto, nei momenti più difficili? La mia esperienza degli ultimi giorni mi ha fatto pensare a tutte queste domande".

Mazepin ha spiegato che la fondazione ha intenzione di fornire supporto finanziario e non agli atleti che non possono competere. Questo può includere l'aiuto legale per combattere le cause, così l'aiuto per la salute mentale.

"Sappiamo tutti che la carriera di un atleta è breve e che richiede anni di intenso sacrificio per esibirsi al massimo livello. Quando quella ricompensa finale viene portata via, è devastante. E nessuno pensa a cosa succede dopo a questi atleti. Mi occuperò di questo.

"Inoltre non vedo assolutamente la F1 come un capitolo chiuso per me. Ho intenzione di rimanere in condizione per poter gareggiare e sarò pronto a cogliere un'opportunità, se arriverà. E, al momento, vedo solo la F1. Non vedo altre categorie per me in questo momento".

"Non ho intenzione di partecipare a diverse serie e a diversi campionati. Ora concentrerò tutta la mia attenzione e il mio lavoro per lavorare con la fondazione che ho creato. Ho apprezzato molto il piccolo numero di piloti che mi hanno contattato: Perez, Bottas, Leclerc, Russell".

"Vorrei anche aggiungere che sono grato per il loro sostegno, perché nel lungo viaggio verso la F1 anche loro hanno lottato, rischiando i perdere il posto. Mi stanno sostenendo in questo momento in cui ho perso il mio sogno e il mio sedile".

Per ciò che riguarda la guerra in Ucraina, Mazepin ha voluto esprimere alcune considerazioni: "Capisco che il mondo non è più quello di 2 settimane fa. E lo capisco. Per tutti noi è stato un momento molto doloroso. Coloro che non vivono in questa parte del mondo, o non sono nati qui, ne vedranno solo una parte. Quelli di noi in Russia o in Ucraina vedono molte più cose".

"Come tutti noi ho amici e parenti che, per forza di cose, si sono trovati su entrambi i lati di questo conflitto. Quello di cui stiamo discutendo oggi è importante a modo suo, ma niente in confronto a quello che sta succedendo nel quadro più ampio delle cose", ha concluso Mazepin.

La settimana scorsa la FIA, in seguito a un Consiglio Mondiale straordinario, ha deciso che i piloti russi e bielorussi che volessero correre nelle categorie patrocinate dalla Federazione, avrebbero dovuto farlo impegnandosi a firmare una dichiarazione con cui aderire ai principi di pace e neutralità politica voluti dalla FIA stessa.

Inoltre è vietato per loro esporre bandiere e simboli che fanno riferimento a Russia e Bielorussia (con la prima che ha attaccato l'Ucraina e la seconda che ha garantito il proprio supporto alla Russia stessa in questa operazione bellica). E' vietato suonare i loro inni nazionali sino a nuovo avviso. Tutti questi provvedimenti sono entrati in vigore con effetto immediato, dopo la ratifica dei membri del Consiglio Mondiale.

Oltre ai provvedimenti presi dalla FIA, c'è da segnalare anche i numerosi ban decisi in breve tempo dalle federazioni nazionali. Le prime a decidere di impedire a piloti russi e bielorussi di correre sono state quelle di Gran Bretagna e Finlandia. Altre, nei giorni successivi, hanno seguito il loro esempio.