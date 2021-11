F1 | Losail, Libere 2: Bottas al buio non spegne la luce

I contendenti del mondiale si sono coperti, mantenendo le mappature di motore tranquille, e a raccogliere le informazioni sono stati i... secondi. Valtteri Bottas ha svettato nella seconda sessione di prove libere del GP del Qatar che si è svolta al buio, portando la Merceds in vetta alla tabella dei tempi con un 1'23"148 ottenuto con gomme di mescola soft. Il finlandese la prestazione l'ha ottenuta nel secondo tentativo, visto che il giro migliore precedente gli è stato cancellato per un track limit. Ottimi anche i riscontri della W12 nel long run con le gomme medie.

A inseguire la freccia nera non c'è Sergio Perez, ma Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese con 1'23"357 ha dato un valore indicativo alla Red Bull del motore Honda, visto che Max Verstappen si è portato al terzo posto lasciando un decimo e mezzo al pilota del team di Faenza che si conferma in grandissima forma.

L'olandese ha nuovamente accusato un problema nella chiusura del flap mobile perché il comando del DRS non riesce a richiamare l'elemento. Il guaio si è ripetuto anche sulla RB16B di Sergio Perez e si è mosso anche Adrian Newey per capire cosa sta succedendo, visto che sono tre GP di fila che i tecnici di Milton Keynes non hanno trovato una soluzione.

Lo sfarfallare dell'ala mobile è negativo per le prestazioni, così come il danno che Max ha provocato al secondo elemento del profilo principale dell'ala anteriore che è stata sostituita. I cordoli molto alti all'esterno della pista stanno facendo gravi danni alle monoposto.

Lewis Hamilton, per stare in tema, ha rotto il sensore sulla paratia dell'ala anteriore che misura la temperatura delle gomme. L'inglese si è preso quattro decimi dal compagno di squadra, ma Lewis non ha utilizzato il super-motore che verrà montato solo domani, utilizzando una power unit di rotazione.

Dietro alla freccia nera c'è Lando Norris con la McLaren: la MCL35 M è arrivata a soli 65 millesimi dalla Mercedes, precedendo di poco Lance Stroll, sesto con l'Aston Martin. Il canadese ha risolto i guai ai freni che lo avevano bloccato in mattinata.

Positivo Yuki Tsunoda settimo con la seconda AT02: il giapponese si è tolto il lussoi di stare davanti a Sergio Perez che non sembra digerire la pista di Losail. Sebastian Vettel con la "verdona" è nono: il tedesco si è tolto il gusto di precedere le due Ferrari che non hanno impressionato.

Carlos Sainz è decimo a otto decimi, mentre Charles Leclerc è solo 13esimo staccato di quasi un secondo. La rossa non ha entusiasmato: questa volta la macchina che è stata deliberata a Maranello non è parsa adattarsi ad una pista che sembra ostica. Diamo tempo ai tecnici del Cavallino di raddrizzare il tiro prima di dare un giudizio definitivo, perché i distacchi del centro gruppo sono molto contenuti.

Le due Alpine sono fuori dalla top 10 con Esteban Ocon 11esimo davanti a Fernando Alonso di 15 millesimi, cioé niente. Daniel Ricciardo non ha brillato con la McLaren ed è davanti a Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo. George Russell con la FW43B si è infilato fra le due C41 di Hinwil, ma Antonio Giovinazzi ha accusato dei problemi sulla sua vettura.

Da segnalare che Nikita Mazepin non ha girato: nel primo turno si è rotto il telaio della sua Haas che i meccanici stanno sostituendo. Mick Schumacher, ultimo con un tempo, ha pagato quattro decimi a Nicholas Latifi con la Williams.