F1, Logan Sargeant nuovo pilota della Academy Williams

Dopo aver disputato una convincente terza stagione in Formula 3 con il team Charouz Racing System, Logan Sargeant è stato nominato come nuovo pilota all’interno della Academy Williams.

Il ventunenne americano, dopo un 2019 sofferto a causa della scarsa competitività del team Carlin nella terza serie, è riuscito a mettersi in luce l’anno dopo quando ha indossato i colori del team Prema. Con la scuderia diretta da Rene Rosin, Sargeant è stato in grado di lottare per il titolo dovendosi arrendere soltanto all’ultimo appuntamento del Mugello quando è finito K.O. pochi metri dopo il via a causa di un contatto multiplo nel quale è stato coinvolto incolpevolmente.

Ad inizio 2021 Sargeant aveva annunciato l’impossibilità di proseguire la sua carriera in monoposto per mancanza di budget, ma poco prima dell’inizio della stagione, a sorpresa, è stato messo sotto contratto dal Charouz Racing System.

Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Il talento dell’americano è emerso immediatamente anche in un team che ha sempre faticato in F3 e Sargeant, dopo aver chiuso la stagione sul gradino più alto del podio in Gara 1 a Sochi, ha concluso il campionato al settimo posto.

Le performance del pilota di Boca Raton non sono passate inosservate e la Williams ha annunciato oggi l’ingresso di Sargeant nella Academy della scuderia. In attesa di conoscere i programmi per il 2022, che con tutta probabilità lo vedranno impegnato in F2, Logan sarà atteso ad un importante lavoro al simulatore del team inglese.

“Sono felice di unirmi alla Williams Racing Driver Academy” ha dichiarato Sargeant. “È una squadra che ha non solo una storia fantastica, ma anche una grande esperienza nel portare giovani talenti in Formula Uno. Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team”.

A dare il benvenuto in Williams a Sargeant è stato Jost Capito: “Sono lieto di dare il benvenuto a Logan nella Williams Racing Driver Academy. Ha dimostrato il suo talento nella FIA Formula 3, ottenendo ottimo risultati in un campionato estremamente competitivo. Sono orgoglioso che la Williams abbia un ruolo attivo nel sostenere la progressione e la crescita di un altro giovane pilota di talento”.