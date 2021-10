F1: ecco la livrea speciale della Red Bull per il GP di Turchia

Per un fine settimana, quello del Gran Premio di Turchia, Red Bull Racing smetterà i soliti panni dai colori delle ormai celebri lattine che contengono la bevanda energetica austriaca per indossare una veste elegantissima, quasi completamente candida, accompagnata da pennellate sapienti di rosso che la faranno diventare regina del gran premio turco almeno dal punto di vista cromatico.

Le RB16B correranno in Turchia con una nuova livrea. Una one-off come da tempo non se ne vedevano nel team di Milton Keynes. Un modo per omaggiare Honda nel weekend che, in precedenza, avrebbe dovuto ospitare il Gran Premio del Giappone prima che fosse cancellato.

Come avrete potuto notare dal teaser, anticipazione video diffusa nella giornata di ieri, le monoposto austro-britanniche perderanno il classico blu opaco per abbracciare i colori della bandiera giapponese.

Un tributo a Honda, considerando che la livrea richiamerà la prima monoposto nipponica in grado di vincere un gran premio di Formula 1, la Honda RA272.

Red Bull torna così a sfoderare livree insolite. Aveva iniziato nel 2005, con una livrea dedicata a Star Wars sfoggiata al Gran Premio di Monaco di quell'anno. Nel 2008, in occasione del Gran premio del Brasile, supportando l'organizzazione Wings for Life.

"Con la gara cancellata a causa della pandemia abbiamo deciso di rendere omaggio alla Honda portando un po' del suo patrimonio a Istanbul. La livrea scelta per le nostre auto rende omaggio al viaggio della Honda in F1 e speriamo di poter dare ai fan un'altra vittoria questo fine settimana con quei colori leggendari", ha dichiarato Christian Horner.

Ma c'è molto di più, perché proprio in concomitanza della presentazione della livrea celebrativa, Red Bull ha annunciato di aver ampliato la propria collaborazione con la Casa giapponese. Un'operazione ad ampio spettro, che andrà a diramarsi non solo in F1 con la preparazione dei motori, ma anche in altre categorie del motorsport.

Koji Watanabe, Chief Officer for Brand and Communication Operations alla Honda, ha aggiunto: "Tutti alla Honda sono estremamente delusi che il Gran Premio del Giappone sia stato cancellato, pur comprendendo e condividendo pienamente le ragioni di questa decisione".

"Oltre ad essere il nostro ultimo anno in F1 eravamo impazienti di correre sul circuito di Suzuka in un momento in cui entrambe le nostre squadre stanno ottenendo ottimi risultati. Inoltre i fan giapponesi erano particolarmente impazienti di vedere Yuki Tsunoda nella sua gara di casa".

"Sappiamo che una livrea speciale non può sostituire quello che sarebbe stato un fine settimana molto emozionante, ma speriamo che i fan della Honda in tutto il mondo, soprattutto quelli in Giappone, accetteranno questa livrea speciale come un piccolo segno del nostro ringraziamento per il loro continuo sostegno in tanti anni".