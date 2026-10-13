Analisi

Formula 1 Singapore

F1 | Live post GP Singapore: Max concede il bis e Kimi sogna. Ferrari bene, ma...

Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Singapore!

Beatrice Frangione

Pubblicato: 13 ott 2026, 15:50

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Hamilton: "Ho mancato l'ingresso dei box" è il segno che Hamilton aveva già il malessere?

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Beatrice Frangione





F1 | Red Bull garantisce solide realtà: dalla PU alla RB22, ora Max ha tutto per vincere



Formula 1



Formula 1



Bahrain



6 g



F1 | Red Bull garantisce solide realtà: dalla PU alla RB22, ora Max ha tutto per vincere





F1 | Live post GP Bahrain: Verstappen è la tigre della Maxesia. Kimi fa, Ferrari disfa



Formula 1



Formula 1



Bahrain



7 g



F1 | Live post GP Bahrain: Verstappen è la tigre della Maxesia. Kimi fa, Ferrari disfa





F1 | Russell batte un colpo, ma le vere risposte sono attese a Sepang e Singapore



Formula 1



Formula 1



Azerbaijan



13 g



F1 | Russell batte un colpo, ma le vere risposte sono attese a Sepang e Singapore

Ultime notizie





F1 | Live post GP Singapore: Max concede il bis e Kimi sogna. Ferrari bene, ma...



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



1 min



F1 | Live post GP Singapore: Max concede il bis e Kimi sogna. Ferrari bene, ma...





F1 | Hamilton: "Ho mancato l'ingresso dei box" è il segno che Hamilton aveva già il malessere?



Formula 1



F1 Formula 1



Singapore



15 min



F1 | Hamilton: "Ho mancato l'ingresso dei box" è il segno che Hamilton aveva già il malessere?





F1 | Mercedes conferma: sia Antonelli che Russell useranno il nuovo pacchetto di aggiornamenti ad Austin



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | Mercedes conferma: sia Antonelli che Russell useranno il nuovo pacchetto di aggiornamenti ad Austin





WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



2 h



WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti