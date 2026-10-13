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Formula 1 Singapore
F1 | Live post GP Singapore: Max concede il bis e Kimi sogna. Ferrari bene, ma...
Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Singapore!
Beatrice Frangione
Pubblicato: 13 ott 2026, 15:50
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