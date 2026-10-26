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F1 | Live post GP: Antonelli, il nuovo sceriffo di Austin che mette in riga i rivali

Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 ad Austin.

Beatrice Frangione

Pubblicato: 26 ott 2026, 15:59

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