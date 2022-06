F1 | Linguaggio razzista contro Hamilton: bufera su Piquet

Carica lettore audio

Nelson Piquet è finito nella bufera. Nel corso di una intervista rilasciata ad un media brasiliano nello scorso mese di novembre e diffusa oggi, il tre volte campione del mondo ha parlato dell’incidente che ha caratterizzato il primo giro del GP di Silverstone del 2021 quando Lewis Hamilton e Max Verstappen sono entrati in contatto alla Copse e ad avere la peggio è stato l’olandese della Red Bull.

Piquet, padre dell’attuale compagna del campione del mondo, non si è fatto scrupoli nell’usare un linguaggio razzista nei confronti del pilota della Mercedes provocando immediatamente le reazioni di condanna da parte della Formula 1 e dello stesso team otto volte iridato.

“Il n***tto ha posizionato la vettura in modo tale da impedire all’altro pilota di sterzare” sono state le dichiarazioni di Piquet. “Il n***tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva ad alta velocità non avrebbero potuto affrontarla affiancata. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La Formula 1 ha immediatamente rilasciato un comunicato nel quale ha condannato il linguaggio adottato dal brasiliano.

“Il linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile in qualsiasi forma e non ha posto nella società. Lewis è un incredibile ambasciatore del nostro sport e merita rispetto. I suoi instancabili sforzi per aumentare la diversità e l'inclusività sono una lezione per molti e qualcosa in cui ci impegniamo in Formula 1".

Anche la Mercedes è intervenuta immediatamente sui propri profili social a difesa del suo pilota.

“Condanniamo con la massima fermezza qualsiasi uso di linguaggio razzista o discriminatorio di qualsiasi tipo. Lewis è stato in prima linea negli sforzi del nostro sport per combattere il razzismo ed è un vero campione della diversità. dentro e fuori pista".

La bufera su Piquet arriva a pochi giorni di distanza dal caos scatenato da Juri Vips. Il pilota estone del vivaio Red Bull è stato sospeso dalle attività relative al team di Milton Keynes per aver utilizzato linguaggio razzista nel corso di una partita a Call of Duty in diretta su Twitch.