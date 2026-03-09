F1 | L'illusione di Hadjar: "Stavo andando in testa, poi ho sentito un rumore orribile"

Isack Hadjar ha lasciato l'Australia per dirigersi in Cina, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, senza aver preso alcun punto. Eppure, la sensazione è che il suo esordio da pilota titolare di Red Bull Racing sia stato più che promettente.

Ormai da anni, ovvero da quando Max Verstappen è stato affiancato a Daniel Ricciardo ormai 10 anni or sono, il team di Milton Keynes era alla ricerca di un secondo pilota che fosse in grado di sopperire all'eventuale mancanza del fenomeno olandese in fine settimana storti, proprio come quello di Melbourne.

Il parigino non ha deluso le attese. Arrivato dopo una grande stagione d'esordio in Racing Bulls, sin dalle prime libere australiane ha mostrato di poter essere un compagno di squadra credibile per Verstappen. Con Max uscito in Q1 dopo un incidente alla prima curva.

Partito dalla terza posizione, Hadjar è scattato anche bene dal via nonostante la batteria non fosse carica (come, tra l'altro, capitato anche alle Mercedes, a Leclerc e ad altri piloti). Isack pensava addirittura di poter passare per primo alla prima curva, quando poi la mancanza di energia lo ha frenato e si è visto superare da un Leclerc partito con la fionda.

Poche decine di metri più tardi, però, il francese di Red Bull ha sentito un rumore che gli ha fatto temere il peggio. Questo è arrivato dalla power unit ed è stata un'avvisaglia ben precisa di quanto sarebbe poi accaduto al giro 13, con il ritiro a causa di un guasto al retrotreno della sua RB22.

"La partenza è stata ottima. Sono partito senza la carica della batteria, ma sono partito comunque molto bene. Stavo prendendo la testa della corsa in modo facile. Almeno quello è stato un aspetto positivo della giornata", ha detto Hadjar al termine della corsa.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"E quando ho pensato: 'Oh, sto andando in testa', non ho più avuto potenza. Per un paio di giri ho speso tempo per recuperarla. Il motore ha fatto un suono terribile, dunque sapevo che non avrei finito la gara. E' un peccato. Penso che me la sarei giocata con Lewis, credo".

Hadjar, così come altri piloti che sono partiti nelle prime posizioni, è arrivato al via senza energia nelle batterie. Una gestione del giro di formazione non buona lo ha così privato di una partenza fulminea. Il problema alla power unit Red Bull, poi, ha fatto il resto.

"Il fatto che io sia arrivato alla partenza senza energia non è dovuta a un guasto. Dobbiamo solo fare meglio le cose, cercando di non ripetere questa cosa in futuro. Non siamo riusciti a simulare quella cosa in nessuno dei 6 giorni di test e nelle prove libere nemmeno. E' stato uno scenario nuovo. E farlo in gara è diverso. E' stata sicuramente una buona esperienza".

"Credo che il problema siano state le temperature, non la batteria. E il suono del motore è stato terribile. Sapevo che sarebbe esploso. E' stato un peccato. Ho fatto tutto correttamente nelle procedure, tutto, fino alla partenza. Ed è andata così".

Laurent Mekies, team principal di Red Bull Racing, ha confermato che sia Verstappen che Hadjar hanno iniziato la gara senza energia nelle batterie. "Entrambi hanno iniziato la gara senza batteria. In primo luogo, è nostra responsabilità evitare di trovarci in quella situazione. Siamo stati penalizzati da alcune limitazioni relative al modo in cui è possibile caricare e scaricare la batteria nel giro di formazione".

"Se siamo gli unici ad averne risentito, significa che non abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi, è quello che è. In sostanza, con i comportamenti insoliti che i piloti devono adottare nel giro di formazione. Con accelerazioni, frenate, accelerazioni, frenate per riscaldare i freni, per riscaldare le gomme, ecc".

"Ci siamo ritrovati in una situazione in cui non siamo più riusciti a raggiungere il giusto stato di carica per la partenza della gara. Abbiamo dovuto ricaricare la batteria durante il primo giro, il che ovviamente non è stato piacevole".