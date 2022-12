F1 | L'ex juventino Blanc seguirà Mercedes: è CEO di Ineos Sport

Carica lettore audio

Jean-Claude Blanc è stato nominato CEO del gruppo Ineos Sport e dal 1 gennaio avrà il compito di supervisionare le molteplici attività che sono partecipate o sponsorizzate dall’industria chimica del Regno Unito: stiamo parlando, ovviamente, del team Mercedes in F1 per non parlare della squadra ciclistica della Ineos Grenadiers o degli All Blacks nel rugby o della barca Ineos Britannia T6 che sarà impegnata nella Coppa America di vela, senza dimenticare, naturalmente, le squadre di calcio del Nizza e del Losanna.

In F1 Ineos detiene il 33 per cento del team Mercedes AMG che è ripartito in quote uguali con Daimler AG e il CEO e team principal, Toto Wolff, per cui Jean-Claude Blanc sarà parte del consiglio di amministrazione del team della Stella.

Blanc non è un nome nuovo per gli sportivi italiani visto che dal 2005 al 2009 è stato anche direttore generale e amministratore delegato della Juventus, mentre successivamente è stato nominato da John Elkann come presidente al posto di Giovanni Cobolli Gigli, prima di cedere il timone della squadra bianconera ad Andrea Agnelli.

Si è dimesso dalla Juventus nel maggio 2011, prima di diventare direttore generale del Paris Saint Germain dove è stato operativo per dodici anni: ora lascia la Francia per stabilirsi in Gran Bretagna e, certamente, lo vedremo nel paddock di qualche GP di Formula 1 per seguire le frecce d’argento di Lewis Hamilton e George Russell.