F1 | Lewis: "Russell ha avuto problemi, ma noi siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista"
Il 7 volte iridato della Ferrari ha colto il terzo tempo nelle qualifiche del GP di Cina, staccato di 351 millesimi dalla Mercedes di Antonelli, autrice della pole. La Ferrari ha ancora tanto da fare per recuperare, ma i miglioramenti sono tangibili.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
In casa Ferrari continua a esserci cautela. Nonostante il doppio podio ottenuto nella prima Sprint del 2026 andata in scena nella nottata italiana a Shanghai e il terzo e quarto posto nelle qualifiche del GP di Cina, i piedi sono ben saldi a terra.
In una settimana appena, le SF-26 sono passate da denotare un gap di circa 8 decimi in qualifica (in Australia) ai 3 e mezzo in Cina. Certo, sono due piste completamente diverse e Shanghai aiuta non poco nel recupero di energia rispetto all'Albert Park, una delle peggiori da quel punto di vista.
Ma è altresì vero che il team di Maranello stia capendo sempre meglio la nuova Rossa, soprattutto nel come gestire certe fasi durante il giro secco.
Al termine delle prove ufficiali, Lewis Hamilton ha seguito le linee guida dettate implicitamente dalle parole di Frédéric Vasseur: cautela, ma anche moderato ottimismo dopo aver visto ridursi il gap dalle Mercedes.
"Non so perché. Se guardiamo, George è sempre stato il più veloce nei primi due fine settimana. Non è riuscito a mettere il giro insieme, ma quando ci riesce ha un buon margine. Per cui avrebbe forse 3 decimi in più rispetto al suo giro", ha tenuto subito a precisare Hamilton ai microfoni di Sky Sport F1.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
"Al di là di questo, noi siamo migliorati. E' migliorata la macchina, è migliorata l'erogazione della potenza. Stiamo facendo meglio, ma la strada è ancora lunga".
Le SF-26 continuano infatti a essere ottime in curva, ma rispetto a Mercedes mancano sugli allunghi. Ed è proprio lì dove - quando possibile - a Maranello dovranno lavorare. La macchina è nata bene, ma la power unit dovrebbe essere ritoccata anche in virtù dei nuovi controlli che saranno effettuati a partire dal 1 giugno.
Da parte di Hamilton non potevano mancare alcune considerazioni nei confronti di Andrea Kimi Antonelli, ovvero il pilota che lo ha sostituito in Mercedes e che oggi ha firmato la prima pole position della carriera, diventando per altro il più giovane della storia a ottenerla nel Circus iridato.
"Kimi è davvero un ragazzino fantastico, è ancora un teenager. E' davvero un bravo ragazzo e sono felicissimo per lui. E' nell'ambiente migliore del suo team. Mercedes ha fatto un grande lavoro nel tornare davanti ed è bello vedere Kimi che cresce di gara in gara".
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