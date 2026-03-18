F1 | Lewis è tornato? Perché il primo podio in Ferrari vale più di un terzo posto

Il rombo dei motori a Shanghai ha sempre avuto qualcosa di speciale per Hamilton. Come se l’asfalto del tracciato cinese custodisse una parte della sua storia. Su quella pista, Lewis, ha vinto sei volte. Non è un caso che in Formula 1 lo abbiano spesso chiamato “il Re della Cina”. Shanghai, per il Sir inglese, è stata più volte un palcoscenico di dominio, di controllo assoluto, di quelle domeniche in cui la gara sembra piegarsi alla volontà di un campione. Certo, resta l’ombra del 2007 e di quella ghiaia che fermò un sogno mondiale a un passo dal traguardo. Ma, nel complesso, è un circuito che ha spesso camminato accanto alla sua carriera. E forse proprio per questo, forse, non poteva esserci luogo più simbolico per il suo primo podio con la Scuderia Ferrari.

Il numero 203 di una carriera che da tempo ha smesso di essere soltanto una sequenza di statistiche. Quando il 1° febbraio del 2024 fu annunciato il suo passaggio a Maranello, la sensazione dominante fu lo stupore. Incredulità, quasi. Per anni Hamilton era stato il volto dell’era moderna della Mercedes, il simbolo di un capitolo anglosassone della Formula 1 scritto a colpi di titoli e record. Immaginarlo vestito di rosso sembrava surreale, come se due mondi appartenenti a epoche diverse si fossero improvvisamente incontrati.

Le aspettative, inevitabilmente, erano enormi. Si parlava apertamente di titolo mondiale, di un’ultima grande impresa, di un matrimonio destinato a entrare immediatamente nella storia. Poi la realtà si è rivelata più complicata. Le monoposto dell’era effetto suolo non sono mai state semplici per lui. Il feeling non è arrivato subito, i risultati del primo anno in rosso sono stati più faticosi del previsto e, lentamente, si è insinuato il dubbio più crudele nello sport: che forse il tempo di Lewis fosse davvero passato.

Il podio della scorsa domenica non cancella quei mesi. Ma li rilegge. Perché quel terzo posto è molto più di un semplice risultato. È una risposta. Una risposta a chi aveva iniziato a descrivere Hamilton come un campione ormai “bollito”, un pilota arrivato all’ultimo capitolo della sua carriera più per nostalgia che per reale competitività. Vederlo tornare sul podio con la Ferrari significa ricordare a tutti che il talento non svanisce all’improvviso, e che le leggende non smettono di essere tali solo perché attraversano un momento complicato.

Ma è anche un messaggio interno alla stessa Ferrari. Perché a Maranello il futuro ha già un nome che molti osservano con attenzione: Oliver Bearman, oggi in forza alla Haas e considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio Ferrari. Il podio di Hamilton non cambia i piani a lungo termine, ma manda un segnale chiaro: per il presente, il posto accanto alla Ferrari se lo tiene stretto lui. Poi, c’è il messaggio forse più diretto, quello rivolto a chi divide il box con lui ogni weekend: Charles Leclerc.

Per mesi si è parlato della Ferrari come della squadra costruita attorno al talento del monegasco, con Hamilton chiamato quasi a fare da guida, da riferimento, da presenza ingombrante ma forse non più dominante. Il podio in Cina ricorda invece che il sette volte campione del mondo non è arrivato a Maranello per fare da comparsa. È arrivato per correre. E per esserci.

Quel podio ha raccontato molto più di una semplice gara. Accanto a lui c’era Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento italiano che proprio quel giorno ha conquistato la sua prima vittoria. Ecco. Fermiamoci un attimo. C’è qualcosa, in quella fotografia del podio, che sfugge al cronometro e alle classifiche, ma che racconta l’essenza più profonda della Formula 1. Da una parte c’è il passato e il presente di questo sport: la leggenda, l’uomo che ha definito un’era, che ha riscritto record e significati, che oggi veste di rosso e continua a cercare nuovi capitoli da aggiungere alla propria storia. Dall’altra c’è il futuro che prende forma, il talento che irrompe, la promessa che diventa realtà proprio in quel momento, con la sua prima vittoria.

Due generazioni che si sfiorano, due traiettorie che si incrociano per un attimo, come se la Formula 1 decidesse, ogni tanto, di raccontarsi da sola. Di mostrare, in un’unica immagine, tutto ciò che è stata, ciò che è e ciò che sarà. È una fotografia romantica, di rispetto silenzioso, di distanze che non sono solo anagrafiche ma anche simboliche. Si tratta di un momento destinato inevitabilmente a prendersi gran parte della scena dove a fare quasi da terzo incomodo c’era George Russell. Un dettaglio tutt’altro che secondario: il filo conduttore tra le due epoche della Mercedes, quella dominata da Hamilton e quella che oggi sembra tornare improvvisamente spaventosa.

A proposito di romanticismo: le parole “Forza Ferrari” pronunciate da Lewis subito dopo il traguardo, sono il suono di un nuovo capitolo che sta finalmente prendendo forma. La voce di un pilota che molti avevano iniziato a considerare sul viale del tramonto e che invece è ancora lì, a ricordare perché il suo nome appartiene alla leggenda. Sette titoli mondiali, record riscritti, un’intera epoca modellata attorno al suo talento.

Ma questo sport vive di cicli. Il tempo scorre veloce, arrivano nuove generazioni, nuovi nomi pronti a prendersi il futuro. Shanghai, per un attimo, li ha messi tutti insieme. Il presente di Antonelli. Il passato e la grandezza di Hamilton. E quel ponte invisibile tra le due epoche rappresentato da Russell. A volte, viene da pensare che ci sia una verità che la Formula 1 continua a dimostrare, stagione dopo stagione. Ovvero che le leggende non smettono di scrivere storie. Cambiano soltanto il colore dell’inchiostro. E questa volta è rosso.