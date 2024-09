F1 | Lego: a Monza c'era la McLaren fatta da 400 mila mattoncini

C’era anche la McLaren MP4-4 di Ayrton Senna al GP d’Italia. Non si è vista in pista a Monza fra le monoposto storiche che hanno girato sullo Stradale, ma era l’indiscutibile “regina” nella Club House dell’Automobil Club Milano, ammiratissima dagli appassionati che volevano fiutare l’aria del paddock.

Perché tanta curiosità? La risposta è semplice: Lego e Aci Milano, con l'iniziativa 'Uniti dall'amore per le corse', hanno esposto la riproduzione in mattoncini della McLaren MP4/4 del 1988 guidata da Ayrton Senna, una delle monoposto più iconiche che gli appassionati hanno potuto ammirare in occasione del weekend del GP d’Italia a Monza e che sarà poi visibile nella sede milanese dell’Aci in Corso Venezia, 43 fino all'8 settembre.

La McLaren MP4/4 costruita con i mattoncini Lego Foto di: Motorsport.com

La vettura è stata realizzata a grandezza naturale da Riccardo Zangelmi, unico 'Lego certified professional' italiano, con 400.000 mattoncini Lego, 120 ore di progettazione e 700 di costruzione per 610 chilogrammi di peso. Accanto alla monoposto c’era anche una fedele riproduzione in mattoncini del casco del pilota brasiliano, di cui proprio quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa.

La McLaren MP4/4 della Lego esposta al GP d'Italia Foto di: Motorsport.com

Una volta trasferita a Milano, la McLaren MP4-4 sarà protagonista di una mostra nella quale saranno esposti anche 29 modellini di vetture da corsa in mattoncini realizzati dagli Afol (Adults Fan of Lego) Luca Rusconi, che li ha progettati, e Francesco Frangioja, che li ha costruiti. Nell’elenco spicca la Tyrrell P34, la monoposto meglio conosciuta come la sei ruote, vale a dire la F1 che era dotata di quattro ruotine anteriori, che aveva corso nel 1976 e 1977, disputando 30 GP e vincendo in Svezia.