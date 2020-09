Leclerc: "Vorrei conquistare un bel po' di punti al Mugello"

Sebastian Vettel e Charles Leclerc avranno le tute ignifughe amaranto, proprio nello stesso colore della SF1000 che è stata ricolorata per ricordare il millesimo GRan Premio della Scuderia.

“È un grande onore poter guidare una Ferrari in occasione del Gran Premio numero 1000 della più storica tra le squadre di Formula 1 ha spiegato Sebastian Vettel -. A rendere ancora più emozionante la ricorrenza c’è il fatto che la corsa si disputerà all’Autodromo del Mugello e che sugli spalti per la prima volta torneranno ad esserci alcuni spettatori".

"Il tracciato è molto bello e super tecnico, con variazioni di altezza e curve molto impegnative. Questo circuito dovrebbe essere più adatto alle caratteristiche della nostra monoposto per cui speriamo di poter regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi, sia a casa che in cirucito”.

E' entusiasta anche Charles Leclerc che ha già cancellato il ricordo del brutto botto di domenica a Monza: il monegasco ha voglia di guardare avanti per riportare la Rossa amaranto in zona punti...

“Non vedo l’ora di scendere in pista al Mugello con la Ferrari. La pista è bellissima e soprattutto in questo weekend celebriamo il 1000esimo GP della storia della nostra squadra in Formula 1. Sono anche felice di sapere che ci saranno alcune migliaia di tifosi sulle tribune".

"Il circuito, che ha un lungo rettilineo ma non è super veloce come quello sulle quali abbiamo disputato le ultime due gare, dovrebbe vedere la nostra vettura meno in difficoltà. Come squadra sarà importante massimizzare il tempo a disposizione perché non abbiamo parametri di partenza e dunque c’è più lavoro del solito da portare avanti. Speriamo di far divertire gli spettatori tornando a conquistare un bel po' di punti in classifica”.