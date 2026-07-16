F1 | Leclerc: "Vivo belle sensazioni, non lo nascondo. Al simulatore ho capito perché ora sono a mio agio con la SF-26"

Un paio di settimane fa Charles Leclerc non ha solo regalato la seconda vittoria stagionale alla Ferrari trionfando a Silverstone, ma ha anche interrotto un digiuno di successi che durava da quasi due anni.

Un togliersi di dosso un peso. Anzi due, perché era evidente da qualche settimana che il monegasco stesse attraversando forse il periodo meno facile da quando veste i colori della Ferrari, ovvero dalla stagione 2019.

"Devo dire che è una bella sensazione, e non posso nasconderlo", ha detto Leclerc durante la conferenza stampa del giovedì a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio.

"Ovviamente, dopo le gare precedenti, in cui stavo facendo fatica con la macchina e cercavo di ritrovare il feeling con essa, è bello vedere che il lavoro sta dando i suoi frutti. Allo stesso tempo, come ho già detto, è successo solo su una pista e ora voglio riuscire a ripetere questa prestazione anche su circuiti diversi".

"Quindi sì, è stata una bella sensazione. Per quanto riguarda la fiducia, però, sono sempre convinto che, se faccio un buon lavoro al volante, i risultati arrivano. E se mi sento a mio agio con la macchina, allora le prestazioni seguono".

"i risultati arriveranno. Ma per farlo devo continuare a lavorare. È quello che ho cercato di fare negli ultimi giorni: capire prima di tutto perché siamo andati molto meglio del previsto a Silverstone, così da riuscire a ripetere più spesso quel livello di prestazione in futuro".

Se Hamilton ha detto a più riprese di aver trovato la strada giusta senza l'utilizzo del simulatore, Leclerc ha invece elogiato ciò che è stato fatto grazie allo strumento che si trova a Maranello.

"Dopo il lavoro al simulatore ho capito con chiarezza perché mi sono sentito più a mio agio. Già a Silverstone sapevo quali modifiche avevo fatto e cosa mi aveva permesso di trovare un feeling migliore".

"Per quanto riguarda la prestazione complessiva, penso che ci siano ancora alcuni aspetti su cui dobbiamo approfondire. Per comprenderli fino in fondo abbiamo bisogno di fare ancora qualche giro e provare alcune cose. Però sì, il risultato di Silverstone è stato comunque piuttosto sorprendente anche per noi".

Leclerc è entrato più più in profondità della questione legata a ciò che ha cambiato a Silverstone e che lo ha poi portato a trovare maggiore competitività e, come conseguenza, la sua prima vittoria della stagione. Non si tratta di qualcosa di ascrivibile alla frenata, ma di tanti piccoli accorgimenti tra accelerazione e guida che lo hanno aiutato a trovare una sensazione migliore al volante della SF-26.

"Non credo fosse un problema della Ferrari in sé. Penso piuttosto che dipenda da questa generazione di monoposto. Ho sempre avuto uno stile di guida piuttosto aggressivo, e credo che sia stato uno dei miei punti di forza durante la carriera. Con queste vetture, però, bisogna stare attenti a non oltrepassare il limite, perché il calo di prestazione può essere molto marcato".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Se non sei efficiente, se non apri il gas in modo pulito, se non ripeti sempre gli stessi gesti con precisione, iniziano a emergere problemi: cambi la velocità d'ingresso nella curva successiva, cambia il punto di frenata e sei continuamente costretto ad adattare i riferimenti. Tutto questo rende la guida molto complicata".

"C'era un po' di tutto questo. Poi, a Silverstone, ho modificato alcuni aspetti per adattare meglio il mio stile di guida a questa generazione di vetture, e il miglioramento è stato davvero notevole. Ma, come dicevo, voglio dimostrarlo su più piste. Una sola vittoria non significa che adesso sia tutto risolto e che io possa rilassarmi".

"C'è ancora molto lavoro da fare per mantenere questo livello di forma e soprattutto questo feeling con la macchina. Perché, come dicevo prima, quando mi sento bene con una vettura, i tempi sul giro e le prestazioni arrivano quasi sempre. Per questo continuerò a lavorare il più duramente possibile per mantenere queste sensazioni per il resto della stagione e su circuiti di caratteristiche diverse".

"Difficile dire cosa abbia svoltato la mia comprensione della vettura, perché non c'è un momento preciso in cui ti rendi conto improvvisamente di tutto quello che stavi facendo male. E' stato il risultato di tanto lavoro e dell'analisi dei dati per capire cosa mi facesse sentire meno a mio agio con queste vetture".

"Però la sera di Silverstone ho notato un dettaglio. Mi sono detto: 'E' difficile quantificarlo, ma se riuscissi a modificarlo per renderlo più adatto al mio stile, probabilmente il feeling migliorerebbe molto'. Il sabato pomeriggio, quando abbiamo potuto mettere mano alla macchina, l'effetto è stato evidente e molto positivo. Non posso entrare nei dettagli, per cui quello che dico potrebbe non avere molto senso senza ulteriori spiegazioni. Posso solo dire che si è trattato di dettagli molto sottili e che la situazione è meno semplice di quanto si possa pensare".

Dopo il successo in Gran Bretagna, su una pista che sulla carta avrebbe dovuto sorridere alla Mercedes (e così stava succedendo, prima che la W17 lasciasse Antonelli in panne), Leclerc si è rifiutato di indicare la Ferrari come favorita al successo a Spa-Francorchamps.

"La mia opinione è la stessa che avevo prima di Silverstone. Per me Silverstone e Spa sono due piste che, sulla carta, si adattano molto meglio alla Mercedes. Tuttavia, a Silverstone è stata sinceramente una sorpresa anche per noi essere così competitivi. Siamo stati anche un po' fortunati la domenica, perché Kimi probabilmente è stato forte esattamente quanto ci aspettavamo. Quindi sì, credo che a Spa la Mercedes resti la favorita".

Infine, Leclerc ha anche parlato dell'ormai celeberrima "guerra degli aggiornamenti", ovvero ciò che quest'anno dovrebbe mutare maggiormente di gara in gara i valori in pista per la novità del regolamento tecnico.

"Se ho paura che la guerra sugli aggiornamenti possa portare problemi a causa del budget cap? Su questo mi fido completamente di Fréd (Vasseur). C' un enrome lavoro da parte della squadra per accelerare la produzione e sfruttare al massimo la creatività del team, così da introdurre aggiornamento il più rapidamente ed efficientemente possibile. Sono sicuro che Fréd abbia tutto sotto controllo. Non sono preoccupato, perché mi fido totalmente di lui e so che sa perfettamente cosa sta facendo. Probabilmente questa domanda andrebbe rivolta più a lui che a me".