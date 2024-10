F1 | Leclerc vince e sogna: "Tutto perfetto, punto ancora al titolo"

Alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti si era parlato di “esame Austin” per la Ferrari, non solo perché il tracciato statunitense è uno dei più completi dell’intero calendario, ma anche perché il Cavallino era alla ricerca di risposte sul pacchetto portato a Monza anche su piste meno favorevoli alle caratteristiche della SF-24.

Un esame che si può dire superato, perché la Ferrari torna a casa non solo con una vittoria firmata da Charles Leclerc, ma anche una doppietta, facendo bottino pieno, se non per il punto per il giro veloce, andato nella lotta tra Williams e Alpine per l’ottavo posto nel costruttori. Sulla pista texana, in modalità gara la Rossa si è mostrata superiore alla concorrenza, facendo del rapporto tra il passo espresso e il degrado gomma il proprio punto di forza, anche se gli avversari hanno agevolato non poco il compito.

La seconda fila centrata al sabato, seppur avesse messo le due SF-24 dietro a Max Verstappen e Lando Norris, lasciava comunque ben sperare, proprio per questo tendenza della monoposto italiana a uscire sulla lunga distanza più che sul giro secco. Tuttavia, anche con un passo superiore, ci sarebbe stato da superare gli avversari e finire nella scia sporca, specie su un tracciato come Austin, può penalizzare in maniera importante.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

L’aiuto, se così si può definire, è arrivato subito in partenza, quando Leclerc ha approfittato del duello tra Norris e Verstappen in curva 1, sfruttando la traiettoria interna per salire dal quarto al primo posto nello spazio di pochissimi metri.

“Curva 1 è andata molto bene, era esattamente quello che volevo fare, abbiamo avuto un buon slancio. Sapevo che saremmo stati tutti vicini in curva 1. Ieri sono stato vittima del trovarmi nel posto sbagliato al momento sbagliato, oggi ci ho guadagnato e questo ha aiutato molto il nostro primo stint perché avevo un gran ritmo”, ha raccontato Leclerc.

Da lì la sua gara è stata in discesa, non solo perché di fatto ha potuto girare in aria pulita senza preoccuparsi di dover gestire le gomme dietro ai rivali, ma anche perché il suo passo è stato irraggiungibile, specie nella prima parte di gara. Ciò che ha sorpreso, soprattutto, è stato l’approccio molto differente rispetto a ieri: se nella sprint nei primi giri il monegasco era stato fin troppo accorto nella gestione gomma, quest’oggi ha spinto sin dalle prime battute, imponendo un ritmo che gli ha permesso subito di prendere margine su tutti gli avversari, fino a costruire un tesoretto di quasi dieci secondi. Un vantaggio che gli ha permesso di restare fuori più a lungo per coprire una eventuale Safety Car, ma anche per gestire il traffico dei doppiati e il fuel saving nella seconda parte di gara che ha colpito anche Sainz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Nel secondo stint si è trattato di gestire le retrovie, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, il ritmo della vettura era davvero molto buono e questo è soprattutto merito degli ingegneri, che hanno lavorato come matti negli ultimi mesi per apportare gli aggiornamenti che abbiamo avuto a Singapore e nelle ultime gare e sembra che stiano dando i loro frutti”, ha raccontato Leclerc, prima di aggiungere che il sogno mondiale non è ancora sfumato.

“Tutta la squadra sta lavorando molto bene, i pitstop sono stati ottimi, tutto ha funzionato bene, quindi sono molto contento. Ora puntiamo ancora al titolo. La strada è ancora lunga, ma è un buon inizio per questo triplo appuntamento”.

“Sono molto soddisfatto. Non è stato un weekend facile, ho faticato un po' con il feeling della macchina, ma avevo fiducia che in gara il feeling fosse migliore e così è stato. Nella gara sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto di più, ma siamo andati più forti, quindi sono molto contento di come è andata oggi con una doppietta, non potevamo sognare di meglio”, ha poi aggiunto il monegasco.