F1 | Leclerc vice-campione: "Gara perfetta con una sola sosta"

Carica lettore audio

La seconda parte del 2022 è stata molto complicata per Charles Leclerc e la Ferrari, ma almeno si è conclusa con il sorriso. Il secondo posto del monegasco nel Gran Premio di Abu Dhabi è valso la piazza d'onore nel Mondiale sia a lui che al Cavallino tra i Costruttori.

Dopo un periodo che è sembrato interminabile, soprattutto, la F1-75 è tornata a giocarsela con l'armata Red Bull, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme, che è stata la chiave che ha permesso a Leclerc di spuntarla nella lotta per la carica di vice-campione con Sergio Perez.

Al via, infatti, Charles aveva visto le due Red Bull provare ad imporre il ritmo, ma è stato davvero bravissimo a gestire il suo passo: quando il messicano è rientrato ai box per la sua seconda sosta, insieme alla squadra ha deciso di provare ad azzardare una strategia con una sosta sola, ed è stata una scelta che alla fine ha pagato.

Gli ultimi giri sono stati una sofferenza, con Checo che continuava a mangiargli decimi su decimi in terza posizione, ma non abbastanza da arrivare a prendergli il DRS all'ultima tornata. Leclerc quindi ha portato a compimento una missione che ieri sembrava quasi impossibile, e lo ha fatto tenendo un passo molto simile anche a quello di Verstappen, che ha fatto la sua stessa strategia, anche se non è dato sapere quanto stesse amministrando.

Charles Leclerc, Ferrari F1 75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1 75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alla fine della gara, però, la gioia era ben visibile sul volto del ferrarista: "Ho dato il 110% dal primo all'ultimo giro, onestamente. E' stata una gara perfetta per noi, non potevamo fare molto di più. L'unica possibilità per battere Checo era fare una strategia diversa e l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a far funzionare una sola sosta e sono molto contento", ha detto al microfono di Jenson Button appena sceso dalla sua monoposto.

La stagione è finita con quest'ultima soddisfazione, ma il monegasco volge già lo sguardo al 2023, non nascondendo che l'obiettivo sarà quello di provare a fare ancora meglio, quindi dare l'assalto alla corona di campione del mondo.

"Spero che l'anno prossimo potremo salire ancora di un gradino per poter lottare per il Mondiale. Considerato dove eravamo l'anno scorso, è stato già un grande passo avanti. Verso la fine della stagione credo che ci siamo migliorati in termini di strategia, ma dobbiamo ancora lavorare sul passo gara, perché la domenica fatichiamo sempre un pochino di più. Ma lo faremo durante la pausa invernale per recuperare ancora terreno", ha concluso.