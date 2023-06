F1 | Leclerc sulle novità Ferrari: "Non ci aspettiamo miracoli"

Nel giovedì di Barcellona gli aggiornamenti della Ferrari tengono banco. All’apertura dei box davanti al garage della Ferrari stazionavano molti fotografi per immortalare i cambiamenti che vedremo sulle due SF-23, ma per ora Charles Leclerc non si sbilancia.

Il monegasco ha parlato di un primo passo, che servirà a migliorare ma anche a comprendere meglio la monoposto in vista di altre novità attese nelle prossime gare. “Non ci aspettiamo grandi miracoli, a dire il vero. Il piano è quello di portare alcuni piccoli aggiornamenti in ogni gara, e questo approccio credo che dovrebbe andare nella giusta direzione. Ma non credo che questo weekend vedremo un cambiamento enorme”.

Quali credi siano le aree in cui c’è bisogno di intervento?

“Al momento abbiamo una macchina nervosa che sul giro secco e con gomme nuove si comporta bene. Ma quando usciamo da queste specifiche condizioni perde tanto carico aerodinamico. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, l’obiettivo è essere più costanti nell’arco di tutto il fine settimana e ovviamente speriamo che ci aiuti ad ottenere un risultato migliore domenica”.

Credi sia importante avere dei buoni riscontri su una pista riconosciuta molto attendibile come Barcellona?

“Si, è molto importante, soprattutto perché Barcellona è nota per essere probabilmente la pista migliore per capire esattamente il livello di competitività di una monoposto. Quindi credo che sia molto utile per noi avere degli aggiornamenti su questo circuito, potremo valutarne il funzionamento e capire dove sono i nostri punti deboli. Sappiamo che dobbiamo lavorare principalmente sul ritmo di gara e sulla guidabilità della monoposto, e credo che questa sia una pista perfetta per vedere se il nostro aggiornamento sta andando nella giusta direzione o meno”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Hai parlato con la squadra del weekend di Monaco? Non tutto è andato liscio su alcuni fronti, come le comunicazioni e la strategia. Credi che ci siano problemi ricorrenti che devono essere affrontati?

“Non credo siano ricorrenti. Quello della strategia è stato un fronte sul quale l'anno scorso abbiamo decisamente faticato, ed eravamo tutti consapevoli che fosse uno dei nostri punti deboli, ma abbiamo apportato alcune modifiche e sono contento di come sta andando. Poi ci possono essere gare in cui non tutto va bene come in altre, se valuto la mia corsa di Monaco sono contento di come l’abbiamo gestita. Sono state fatte delle scelte che con il senno di poi cambierei, ma se valuto il momento in cui sono state prese le decisioni, credo che fosse la cosa giusta da fare. Poi c'è stato un errore in qualifica, un episodio che abbiamo esaminato affinché non accada di nuovo".

"In generale finora questa stagione è stata strana in termini di weekend puliti e normali, non siamo riusciti a mettere insieme dei fine settimana in cui tutto è stato perfetto. Specialmente all'inizio dell'anno ci siamo trovati in buone posizioni, ma per un motivo o per l'altro, abbiamo perso un bel po' di punti. A Baku abbiamo avuto l'unico fine settimana pulito della stagione, ed abbiamo portato a casa un buon bottino in termini di punti, quindi non vedo l’ora arrivino circuiti tradizionali nella speranza di avere dei weekend lineari e, si spera, di riprenderci i risultati di cui abbiamo bisogno”.

Conosci bene Fred, hai già lavorato con lui in passato. Che cambiamenti ha portato finora nella squadra? C'è stato un grande cambiamento da quando è arrivato?

“Il suo ingresso nella squadra è stato fluido, non è arrivato chiedendo subito dei grandi cambiamenti, e credo che sia ciò di cui abbiamo bisogno. Servono piccoli passi avanti che vadano nella giusta direzione, anche in termini di modo di pensare. Personalmente credo che sia fantastico, è stato molto chiaro nel voler rafforzare la squadra con l’acquisizione di nuove persone, un fattore importante per poter avere un punto di vista diverso che proviene da altri team. Ho sempre avuto un rapporto fantastico con Fred, abbiamo lavorato insieme nelle categorie junior, quindi mi conosce molto, molto bene. Ed è anche molto onesto, cosa che mi piace e che sono sicuro mi aiuterà a lungo termine”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Fred ha commentato alcune delle critiche che tu e Carlos avete fatto mentre eravate in pista, confermando che vengono ingigantite dal contesto ad alta tensione in cui vi trovate. Ha rivelato che quando poi siete in briefing la vostra visione cambia...

“Dobbiamo considerare che stiamo vivendo un inizio di stagione deludente, lo scorso anno la prima parte di campionato era stata molto promettente e alla fine siamo comunque arrivati secondi. Oggi siamo più lontani, e ovviamente ci sono molte critiche intorno alla squadra, ma dobbiamo solo concentrarci sul nostro lavoro e cercare di migliorare la macchina il più possibile. Dall’esterno sembra tutto più grande di ciò che in realtà è all'interno della team. Ma allo stesso tempo non possiamo nasconderci, in gara siamo molto lontani dalla Red Bull. Non credo che ci sia da rifondare il tutto, no, non penso che sia così male, perché in qualifica abbiamo una buona macchina, sappiamo quali sono i problemi in gara e ci stiamo lavorando”.

Avete capito a cosa è dovuta questa differenza tra le performance che vediamo sabato e domenica?

“Diciamo che con l'aggiornamento che portiamo in pista questa settimana dovremmo avere una migliore comprensione. Per molto tempo non abbiamo capito a cosa fosse dovuto questo gap, ma ora la situazione è più chiara”.

Quali sono gli obiettivi in questo weekend?

“Si può sperare in un podio, ma non nella vittoria. Al momento la Red Bull è in un altro campionato in termini di passo gara, quindi se a loro non succede niente allora non credo sia realistico per ora sperare di poterli battere”.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari