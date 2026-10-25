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F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"

Il monegasco si è rinfrancato con il secondo posto nel GP degli Stati Uniti dopo la partenza dalla quarta piazza. Charles promuove il pacchetto di novità e auspica che la Ferrari possa tornare a imporsi in più gare prima di fine stagione, consolidando il secondo posto nel mondiale Costruttori.

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 23:51

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

È bastato un giorno per vedere cambiare l’umore di Charles Leclerc. Ieri il monegasco era furioso per non essere riuscito a sfruttare il potenziale della sua Ferrari evoluta in qualifica, mentre alla conclusione del GP degli Stati Uniti ha meritato la piazza d’onore dietro a Kimi Antonelli che lo porta a essere in lizza per il secondo posto nel mondiale piloti, essendo solo a sei punti da George Russell.

“Mi sto ritrovando con queste monoposto 2026 che sono veramente complesse e diverse rispetto alle macchine che eravamo abituati a guidare: da 2-3 gare sento di avere sbloccato qualcosa e anche gli aggiornamenti hanno funzionato”.

Il monegasco ha il sorriso che gli incornicia il viso: la Ferrari ha trovato la strada?

“Ero fiducioso che potesse andare meglio, in più abbiamo avuto l'upgrade che ha funzionato bene. A questo aggiungiamo che abbiamo avuto una macchina che è stata portata nella finestra giusta. Peccato per i problemi ieri in qualifica perché penso che con un po' più di aria libera davanti forse avremmo potuto infastidire di più Kimi”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Potevi vincere?

“Detto così, è molto difficile da dire. Penso che il passo fosse molto buono quando non c'era più nessuno davanti, mentre quando dietro a una macchina a tre o quattro secondi perdevo abbastanza. Kimi ha fatto il lavoro perfetto sia in qualifica ieri che in gara oggi e si merita ampiamente la vittoria. Però noi stiamo facendo dei passi avanti e spero che una, due, tre o cinque vittorie prima di fine anno le prenderemo!”.

Beh ,sarebbe un modo positivo di chiudere la stagione, mettendo le basi al 2027?

“L’aspetto che mi fa più contento è che comincio a capire queste macchine che sono molto diverse da quello che conoscevamo. È un po' più tardi rispetto a quello che avrei voluto, ma ho fatto dei passi avanti durante l'anno: penso che da un paio di GP ho capito certe cose che prima facevo con fatica e che ora mi consentono di guidare in naturalezza”.

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