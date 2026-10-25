Ultime notizie

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"

Il monegasco si è rinfrancato con il secondo posto nel GP degli Stati Uniti dopo la partenza dalla quarta piazza. Charles promuove il pacchetto di novità e auspica che la Ferrari possa tornare a imporsi in più gare prima di fine stagione, consolidando il secondo posto nel mondiale Costruttori.

Franco Nugnes

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 23:51

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

È bastato un giorno per vedere cambiare l’umore di Charles Leclerc. Ieri il monegasco era furioso per non essere riuscito a sfruttare il potenziale della sua Ferrari evoluta in qualifica, mentre alla conclusione del GP degli Stati Uniti ha meritato la piazza d’onore dietro a Kimi Antonelli che lo porta a essere in lizza per il secondo posto nel mondiale piloti, essendo solo a sei punti da George Russell. 
“Mi sto ritrovando con queste monoposto 2026 che sono veramente complesse e diverse rispetto alle macchine che eravamo abituati a guidare: da 2-3 gare sento di avere sbloccato qualcosa e anche gli aggiornamenti hanno funzionato”. 

Il monegasco ha il sorriso che gli incornicia il viso: la Ferrari ha trovato la strada?  
“Ero fiducioso che potesse andare meglio, in più abbiamo avuto l'upgrade che ha funzionato bene. A questo aggiungiamo che abbiamo avuto una macchina che è stata portata nella finestra giusta. Peccato per i problemi ieri in qualifica perché penso che con un po' più di aria libera davanti forse avremmo potuto infastidire di più Kimi”.  

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Potevi vincere? 
“Detto così, è molto difficile da dire. Penso che il passo fosse molto buono quando non c'era più nessuno davanti, mentre quando dietro a una macchina a tre o quattro secondi perdevo abbastanza. Kimi ha fatto il lavoro perfetto sia in qualifica ieri che in gara oggi e si merita ampiamente la vittoria. Però noi stiamo facendo dei passi avanti e spero che una, due, tre o cinque vittorie prima di fine anno le prenderemo!”. 

Beh ,sarebbe un modo positivo di chiudere la stagione, mettendo le basi al 2027? 
“L’aspetto che mi fa più contento è che comincio a capire queste macchine che sono molto diverse da quello che conoscevamo. È un po' più tardi rispetto a quello che avrei voluto, ma ho fatto dei passi avanti durante l'anno: penso che da un paio di GP ho capito certe cose che prima facevo con fatica e che ora mi consentono di guidare in naturalezza”. 

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :

Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes



F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

34 min

F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"



F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

23 h

F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"



F1 | Vasseur: "Siamo a mezzo decimo dalla prima fila, ma in gara possiamo fare molto meglio"

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

1 g

F1 | Vasseur: "Siamo a mezzo decimo dalla prima fila, ma in gara possiamo fare molto meglio"

More from

Charles Leclerc



F1 | Ferrari, il mistero della Q3: Leclerc perde il passo, Hamilton accusa la power unit

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

14 h

F1 | Ferrari, il mistero della Q3: Leclerc perde il passo, Hamilton accusa la power unit



F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

1 g

F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"



F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo ad Austin: la SF-26 convince nelle curve lente, ma paga sui rettilinei

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

1 g

F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo ad Austin: la SF-26 convince nelle curve lente, ma paga sui rettilinei

More from

Ferrari



F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

23 h

F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”



F1 | Leclerc sorride: novità promosse, ma la vera chiave è aver trovato subito un buon bilanciamento

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

2 g

F1 | Leclerc sorride: novità promosse, ma la vera chiave è aver trovato subito un buon bilanciamento



F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”

Formula 1

Formula 1

Stati Uniti

2 g

F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”

Ultime notizie



F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"

Formula 1

F1 Formula 1

Stati Uniti

5 min

F1 | Leclerc: "Stiamo facendo passi avanti: spero che entro fine anno vinceremo uno, due, tre o cinque GP"



F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"

Formula 1

F1 Formula 1

Stati Uniti

34 min

F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"



F1 | Antonelli, il titolo è a due punti: "Vediamo i frutti delle novità. Ora vogliamo chiudere in bellezza"

Formula 1

F1 Formula 1

Stati Uniti

52 min

F1 | Antonelli, il titolo è a due punti: "Vediamo i frutti delle novità. Ora vogliamo chiudere in bellezza"



F1 | Antonelli domina ad Austin ed è a un passo dal titolo. A podio Leclerc e Verstappen

Formula 1

F1 Formula 1

Stati Uniti

2 h

F1 | Antonelli domina ad Austin ed è a un passo dal titolo. A podio Leclerc e Verstappen

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti