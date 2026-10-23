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F1 | Leclerc sorride: novità promosse, ma la vera chiave è aver trovato subito un buon bilanciamento

Il monegasco chiude al top il venerdì d'Austin approvando il pacchetto di novità portato dalla Ferrari, pur confermando che si tratta solo di un piccolo step. La chiave del suo venerdì però è più aver trovato subito un feeling con la vettura che gli ha permesso di spingere in curva per compensare quanto perso sugli allunghi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 23 ott 2026, 23:47

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Sulla carta, Austin poteva essere una di quelle piste che poteva sorridere alla Ferrari. Tante curve, tante zone in cui conta il carico generato dalla vettura e un fondo sconnesso che potenzialmente poteva dare fastidio anche a quei rivali che generalmente si possono concedere più libertà a livello meccanico. C’è anche un secondo elemento: la FIA non lo ritiene uno dei tracciati più impegnativi sul motore.

Non è un caso che per questo GP abbia dato quasi il massimo dell’energia recuperabile a disposizione, a conferma che vi sono diverse opportunità di recupero senza dover fare troppo ricorso al superclipping o al lift and coast. Tuttavia, naturalmente ciò non vuol dire che il gap di motore non abbia il suo peso, in particolare sui lunghi rettilinei, dove la SF-26 perde anche 10 km/h quando inizia a tagliare l’energia.

È lì che nasce di fatto la grossa fetta del tempo perso rispetto ai rivali, ma quantomeno al venerdì quanto guadagnato in percorrenza di curva è stato sufficiente per chiudere davanti con Charles Leclerc, che è stato autore di una prima giornata di libere da leone. Il monegasco ha subito trovato un buon feeling con la SF-26 in versione texana, mentre Lewis Hamilton ha faticato in entrambi i turni.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Quello del bilanciamento e della fiducia nella vettura è anche uno dei punti nella disamina tracciata da Leclerc al termine della giornata, che sin dalla prima sessione di prove libere ha provato il pacchetto di novità portato dal Cavallino ad Austin. Un pacchetto che va nella giusta direzione anche se, come aveva già ripetuto al giovedì, non c’è uno stop di performance netto in avanti.

A contare di più è come è partito il weekend a livello di bilanciamento che le novità, con Leclerc subito a suo agio: “Le sensazioni sono state buone, davvero buone, ma, come dicevo ieri [giovedì], non c’è un guadagno [da questo pacchetto] grande come ho sentito e letto dire da qualcuno. Sono miglioramenti piccoli, ma comunque miglioramenti che siamo riusciti a vedere sulla vettura”, ha detto il monegasco.

“Non sembra qualcosa di radicalmente differente, è un piccolo passo avanti. Penso anche che abbiamo iniziato il weekend con il piede giusto, trovando subito un buon bilanciamento, e credo che questo sia probabilmente l'aspetto più positivo di questo venerdì”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Per ora, la Ferrari è sembrata la vettura più equilibrata in curva, quella che ha trovato il miglior equilibrio tra la performance nei tratti veloci e in quelli lenti. Ad esempio, Mercedes è competitiva nel serpentone, ma fatica a far girare la vettura nel lento, mentre la SF-26 sembra più a suo agio, con la Red Bull un pelo più consistente nel lento della W17 ma a cui manca quel carico di cui avrebbe bisogno altrove.

C’è però un elemento su cui tutti hanno trovato un terreno comune: le difficoltà nel mantenere la vettura in pista, non tanto per una questione di guidabilità, ma per il forte vento, spesso poco costante, che in certe curve spinge la monoposto oltre la linea bianca. Solo in FP1 ci sono stati ben 79 track limit, a cui ne sono seguiti altri in FP2.

"La forza del vento oggi era tale che, proprio nelle curve in cui i limiti della pista erano più difficili da rispettare, il vento ci spingeva anche verso l'esterno. Questo ha reso tutto molto complicato, perché bastava un piccolo bloccaggio per perdere la traiettoria, e a quel punto diventava impossibile rimanere entro i limiti della pista. Più che altro, è stato il modo in cui soffiava il vento a rendere la situazione particolarmente severa e molto difficile da gestire restando all'interno dei track limit”, ha detto Leclerc.

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