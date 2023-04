F1 | Leclerc: "Sono frustrato. Potevamo fare cose buone in gara"

Carica lettore audio

Le aspettative di Charles Leclerc per il Gran Premio d'Australia sono durate appena 3 curve. Dopo un via cauto, il monegasco ha deciso di attaccare all'esterno di Curva 3 Lance Stroll, ma una concatenazione di eventi ha portato il ferrarista e il canadese a entrare in contatto.

Leclerc è finito nella via di fuga in ghiaia, rimanendo però bloccato una volta terminato il testacoda. Si tratta dell'ennesimo tassello di un avvio di stagione tremendo, che ha lasciato solo Carlos Sainz Jr. in pista.

"Sono frustrato. E' sicuramente il peggior avvio di stagione che ho fatto. Ho fatto solo 6 punti, o comunque non so quanti siano in totale, ma sono pochi. E' frustrante", ha detto Leclerc arrivato in mix zone.

Charles ha poi dato la sua interpretazione dell'incidente che lo ha costretto al ritiro, affermando di non avvertire alcuna responsabilità riguardo l'accaduto.

"Ho già rivisto l'incidente anche dal camera car. Sapevo che la gara sarebbe stata lunga. In Curva 1 sono stato calmo ma in curva 3 c'era spazio. Onestamente non avevo nei piani di fare sorpassi, ma Lance ha frenato molto prima del solito per via di quello che ha fatto Fernando".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Jake Grant

"Purtroppo Fernando ha dovuto frenare perché aveva macchine davanti e Lance si è così trovato tra lui e me e ci siamo toccanti. E' stato un incidente di gara, ma è frustrante perché l'inizio di stagione è stato pessimo. Speriamo di fare meglio a partire da Baku".

Ora la Formula 1 rimarrà ferma un mese. La Ferrari avrà così modo di lavorare sodo per realizzare la versione 'B' della SF-23, cercando di capire meglio le sue attuali caratteristiche per arrivare a Baku con idee più chiare su come massimizzare il suo potenziale.

"Non sono solito prendermi grandi pause quando le cose vanno male. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la macchina, ovviamente, sfruttando il tempo che avremo a disposizione. Carlos sta mostrando un buon passo oggi, speriamo di fare sempre meglio".

"Al momento non ho obiettivi a lungo termine per questa stagione. Dobbiamo pensare a concludere gara per gara senza prendere penalità ed avere problemi. Queste sono le priorità in questo momento storico".

La frustrazione di Leclerc è anche dovuta al fatto che a Melbourne la SF-23 sembrava poter disporre di un passo decisamente migliore rispetto alle prime 2 uscite della stagione.

"E' chiaro che Ferrari dovesse e debba migliorare la macchina. Aspettavamo tanto questa gara perché, come stiamo vedendo da Carlos, avremmo potuto fare qualcosa di molto interessante. Abbiamo fatto qualche cambiamento d'assetto e penso che in termini di ritmo gara avremmo potuto vedere un buon miglioramento".

"Aspetto la prossima gara per capire come e quanto il nostro passo gara possa essere migliore. In qualifica, qui, non siamo riusciti a mettere assieme nulla nel giro buono, ma sappiamo che il potenziale c'è. Ora si tratta di capire quanto poter migliorare in gara", ha concluso Leclerc.

I commissari rimuovono la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc dal circuito 1 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 2 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 3 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 4 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 5 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 6 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 7 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 8 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc, dopo il ritiro 9 / 9 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images