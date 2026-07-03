F1 | Leclerc: “Siamo sorpresi della pole. A me manca il feeling che avevo con la vettura dell’anno scorso”

C’è molto stupore nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche di Silverstone, concluse a sorpresa con una Ferrari davanti a tutti. Solo ieri i piloti del Cavallino temevano che quella britannica potesse rivelarsi una delle tappe più difficili per la SF‑26, considerando il gap motoristico su una pista dove ci si aspettava che emergesse in modo evidente, complice anche il numero ridotto di opportunità di ricarica.

In effetti, la FIA aveva ridotto di 1 MJ l’energia recuperabile durante il giro a poco tempo dall’inizio del weekend, alterando in parte le simulazioni delle squadre. Ma erano davvero in pochi a immaginare una Ferrari così efficace su una pista del genere, nonostante alla Rossa non manchi quel carico utile per affrontare i curvoni veloci di Silverstone.

Lo stupore non è stato nascosto nemmeno dai due piloti. Hamilton si aspettava di perdere sei decimi sui rettilinei, mentre il calo di potenza si è rivelato inferiore alle previsioni, pur restando marcato il confronto con l’anno passato, ancora nettamente favorevole al precedente ciclo tecnico. Allo stesso modo, Leclerc si è detto estremamente sorpreso perché si attendeva un distacco molto più ampio.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Siamo estremamente sorpresi, credo, dal fatto che Lewis abbia preso la pole oggi. In generale ci aspettavamo un distacco molto più grande dalle vetture davanti, quindi è un bel passo avanti. Come squadra siamo davvero sorpresi di essere così competitivi su una pista come questa”, ha commentato il pilota monegasco dopo le qualifiche.

Ma c’è un altro elemento che sorprende Leclerc, questa volta però in negativo, ossia il gap da Hamilton. Non è certo un segreto che Lewis sia il pilota più vincente tra le mura di casa, così come il fatto che Silverstone sia sempre stato uno dei suoi tracciati preferiti, un fortino dove arrivò anche quella magica ultima vittoria con i colori Mercedes.

Eppure quei tre decimi rimediati oggi da Leclerc si inseriscono in un periodo in cui, per ora, non si sente ancora del tutto a suo agio con alcune caratteristiche della vettura che, più che limitare la pura performance, gli rendono difficile trovarla con costanza. Ci sono momenti in cui ha più fiducia e riesce a spingere, e altri in cui, al contrario, manca quel feeling necessario per essere al 100%.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Se guardo la situazione in questo momento, è chiaro che da un po’ ho capito di non avere la stessa facilità che avevo l’anno scorso con la vettura precedente. E anche quando spingo, quando metto insieme il giro, parliamo di centesimi: Lewis è più spesso al 100% del potenziale della macchina, mentre io no”, ha raccontato Leclerc.

Nella fattispecie, osservando i dati, Leclerc ha perso soprattutto in ingresso e percorrenza di alcune curve, come la 6 e l’ultima staccata, dove Hamilton è stato decisamente più efficace. È una conferma ulteriore di come al monegasco manchi ancora quella fiducia nel momento in cui bisogna inserire la vettura e fare la differenza che, invece, il sette volte iridato ha trovato.

“Devo lavorare su tutto, davvero, ma la cosa più importante è il feeling con questa vettura. Quando non hai del tutto la sensazione giusta, diventa difficile estrarre il tempo sul giro e avere la fiducia necessaria ogni sabato entrando in qualifica, in questo caso è un venerdì, per arrivare al limite della macchina. Sto faticando a essere costante nel raggiungere il mio 100%. In Q1 e Q2 ci ero vicino, ero piuttosto fiducioso per la Q3, ma entrando in Q3 ho perso la macchina: semplicemente non la sento come dovrei”.