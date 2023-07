F1 | Leclerc: "Senza l'errore in Curva 9 avrei fatto la pole"

Tutto in una curva. Charles Leclerc ha perso una grande occasione per riportare in pole la Ferrari. Lo ha fatto questo pomeriggio per via di una sbavatura nel settore centrale a Spa-Francorchamps, teatro del Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1.

Il monegasco aveva iniziato il suo ultimo tentativo per ottenere la pole della Sprint Shootout con un tempo record nel primo settore, ripetuto anche nell'ultima porzione della pista. L'errore, però, è arrivato alla Curva 9, già sede di diversi errori nel corso del fine settimana (Esteban Ocon e Kevin Magnussen ieri, Lance Stroll oggi) leggermente più largo del dovuto.

La pista, asciutta solo in traiettoria, non ha perdonato la sbavatura del ferrarista, costringendolo ad alzare il piede per recuperare il controllo della sua SF-23. Charles ha portato al traguardo la Rossa firmando il quarto tempo, appena alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz Jr. Alla fine della Sprint Shootout, Leclerc ha mostrato tutto il suo disappunto ai microfoni della stampa.

"Sono davvero deluso oggi. Ieri abbiamo estratto il massimo dalla macchina e Max era troppo avanti, ma oggi avevamo il potenziale per fare la pole. Purtroppo ho fatto un errore alla curva 9 e per fortuna sono riuscito a tenere la monoposto in pista, ma ho perso tipo 4 decimi, per cui sono molto deluso oggi".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Oggi la macchina non era al limite. Il problema di oggi non ha nulla a che vedere con la vettura. Anzi, la SF-23 mi ha dato grandi sensazioni e avevamo davvero il potenziale per fare la pole. Oggi è stato un errore mio".

La Ferrari si è spesso ben comportata sul giro secco e nelle sessioni di qualificazione. Ora dovrà confermare quanto di buono visto oggi anche nella gara breve.

"Ho commesso un errore ma, a parte quello, il giro è stato molto buono. Abbiamo fatto credo il primo e terzo settore migliore. Ho perso qualcosa nel secondo, ma credo sia dovuto tutto all'errore che ho fatto e sono finito largo. E' un'opportunità sprecata, ma c'è ancora la Sprint Race da affrontare".

"Spero di poter fare una gran gara da dove partiremo. Sarà in condizioni insidiose, perché il meteo continua a cambiare qui. Vedremo cosa succederà", ha concluso Leclerc.