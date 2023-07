F1 | Leclerc: "Sensazioni positive, ho fiducia per domani"

La prima giornata di prove libere è andata in cassaforte con una Ferrari davanti a tutti, quella di Charles Leclerc. Il monegasco ha preceduto si soli quindici millesimi la McLaren di Lando Norris, mentre a due decimi si è piazzata una Alpine che nutriva grande fiducia per questo fine settimana.

Tuttavia, all’appello manca una Red Bull alle prese con una strategia differente da quella dei rivali, che l’ha vista ridurre al minimo l’utilizzo degli pneumatici, in modo da salvare i set in vista della terza sessione di libere, oltre alle qualifiche e alla gara, dove sarà fondamentale giungere con gomme il più fresche possibile.

Proprio per questo, il monegasco non si è voluto sbilanciare sulle opportunità della SF-23, anche se già alla vigilia del weekend non aveva nascosto che, quantomeno sulla carta, le caratteristiche dell’Hungaroring si sarebbero meglio sposate con quelle della monoposto di Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Sicuramente è una giornata differente, in cui è difficile leggere molto delle prove libere. Ma è qualcosa che ci aspettavamo dato che si tratta della prima volta con questo nuovo format sperimentale, per cui tutti i team provano cose differenti. Per quel che ci riguarda abbiamo completato il lavoro che avevamo previsto e le sensazioni in macchina sono buone, quindi guardiamo con fiducia a cosa possiamo portare a casa domani”, ha spiegato Leclerc.

Se molti piloti hanno espresso una posizione critica sul nuovo format, soprattutto per l’impossibilità di girare con costanza e la necessità di dover salvare treni di gomme in vista del resto del fine settimana, Leclerc ha mantenuto una posizione differente, sottolineando sia più emozionante arrivare al sabato senza sapere a fondo i valori in campo: “È bello, perché arriveremo in qualifica senza sapere dove siamo, il che è piuttosto emozionante”.

Al di là di questi aspetti, l’alfiere della Rossa è rimasto comunque soddisfatto di quanto mostrato dalla SF-23 nella seconda sessione di prove libere, dato che il tempo in pista durante la FP1 è stato limitato dall’arrivo della pioggia. Nel complesso, Leclerc si è detto soddisfatto del bilanciamento della sua monoposto, anche se ci sono alcune aree da migliorare, in modo da aver un miglior feeling in determinate curve.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Il feeling era buono, ciò è positivo. Sappiamo dove dobbiamo migliorare la vettura, c’erano alcune curve dove non avevo grande fiducia. Vedremo domani, ma sono certo che possiamo fare un buon weekend”.

La squadra che è mancata all’appello è la Red Bull, che nella seconda sessione di libere ha limitato notevolmente il tempo in pista girando con un solo set di soft. Infatti, Max Verstappen è stato il pilota che ha completato il numero di giri più basso, solamente nove. Nonostante non sia ancora uscito fuori il loro potenziale, Leclerc crede che sia proprio quella di Milton Keynes quella da temere, mantenendo fede al più classico dei pronostici: “Loro [Red Bull] hanno usato un solo set in FP2, ma ci aspettiamo che siano il team più forte”.