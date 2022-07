F1 | Leclerc sbatte e Verstappen vince il GP di Francia

Carica lettore audio

Non bisogna credere alla cabala ma il sogno dei ferraristi è durato 17 giri: proprio quando sembrava che Charles Leclerc si stesse preparando al pit stop, il monegasco ha perso la sua Ferrari alla curva 11 finendo contro le barriere dopo un doppio testacoda, mentre era saldamente in testa al GP di Francia.

Un errore. Un errore gravissimo perché questo ritiro di Charles segna il mondiale della Scuderia e perché, ovviamente, Max Verstappen non ha perso l'occasione per replicare il successo dello scorso anno al Paul Ricard, collezionando il 27esimo successo che lo accomuna a un certo Jackie Stewart. Charles si è assunto tutta la responsabilità dell'incidente, consapevole che aveva una Ferrari vincente e la partenza in testa dalla pole postion lo stava a dimostrare

La Red Bull non era sembrata più competitiva della Ferrari: Leclerc era stato molto bravo a controllare i ripetuti attacchi che Verstappen ha portato al monegasco sfruttando l'ala mobile aperta. Nonostante l'uso del DRS l'olandese non è riuscito a chiudere il sorpasso segno che la F1-75 era effettivamente più veloce e lo ha dimostrato Carlos Sainz con una rimonta straordinaria puntellata da due sorpassi da antologia e il giro più veloce alla tornata 51 in 1'35"781.

Max Verstappen interrompe la striscia di due vittorie ferrariste e porta il suo vantaggio su Leclerc a 63 punti che sono diventati un'eternità. L'arancione ha imparato a vincere alla Hamilton e ora potrà guardare alla seconda parte del mondiale con una certa tranquillità, anche nella consapevolezza che la sua RB18 non vale oggi la Ferrari.

Se il 25enne olandese non ha commesso la minima sbavatura, non si può dire altrettanto di Sergio Perez che è finito dietro alle due Mercedes, dopo aver subito un umiliante sorpasso da Carlos Sainz all'esterno a Signes e, soprattutto, si è addormentato alla ripartenza dalla VSC con George Russell: il messicano ha chiuso quarto con due Ferrari più indietro. E' evidente che non ha raccolto quanto la squadra di Milton Keynes si aspettava da lui. Deludente.

E, allora, dietro a Verstappen ha trovato il modo di festeggiare il suo 300esimo GP Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo è stato molto consistente con una Mercedes che ha concluso a solo 10 secondi dalla Red Bull di testa, segno che la W13 in gara ora riesce a reggere il passo dei primi. Lewis è stato straordinario perché ha concluso una gara torrida senza poter bere perché il sistema di idratazione non ha funzionato.

Il podio è stato completato da un eccellente George Russell che ha confermato la crescita della freccia d'argento: la Mercedes ha trovato finalmente quella conferma che cercava e potrebbe diventare una "zanzara" nella sfida iridata.

La Ferrari si aggrappa al quinto posto di Carlos Sainz. Lo spagnolo partito 19esimo per l'introduzione della PU4 ha mantenuto la promessa di regalare una bella rimonta. Carlos è arrivato a superare Perez nella lotta per il terzo posto, quando è stato richiamato ai box per il secondo pit stop. Una mossa che non ha trovato il consenso del pilota che avrebbe preferito restare in pista rinunciando alla sosta.

Sainz ha dovuto scontare anche 5 secondi di penalità per l'unsafe release durante la prima sosta, quando l'iberico ha chiuso la porta in faccia a una Williams dopo un'uscita ritardata dalla piazzuola. La F1-75 è la macchina del momento, ma non riesce a raccogliere i risultati per quello che vale: il motore 4 ha dato dimostrazione di avere anche qualche cavallo in più. Potrebbe essere la chiave della seconda parte del campionato se avrà trovato l'affidabilità.

Positiva la gara di Fernando Alonso sesto con l'Alpine davanti a Lando Norris con la McLaren e il compagno di squadra Esteban Ocon che ha pagato 5 secondi di penalità per aver chiuso Yuki Tsumoda nelle prime battute. L'asturiano conquista il record del pilota che ha percorso più chilometri in carriera superando Kimi Raikkonen.

La top 10 è completata da Daniel Ricciardo nono con la McLaren e da Lance Stroll che ha chiuso decimo dopo un ultimo giro combattutissimo con il compagno di squadra Sebastian Vettel. L'Aston Martin delude in qualifica, ma si difende nel passo gara.

Tutto il resto è cinema...