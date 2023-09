F1 | Leclerc: "Sapevo già che avrei dovuto proteggere Sainz"

Una giornata da scudiero. Charles Leclerc ha dovuto accontentarsi di concludere al quarto posto il Gran Premio di Singapore e, soprattutto, di veder vincere il compagno di squadra, Carlos Sainz Jr. capace di riportare al successo la Ferrari un anno e due mesi dopo l'ultima vittoria di una Rossa in Formula 1.

Il risultato in qualifica ottenuto ieri - Sainz in pole e lui terzo - ha costretto Leclerc a fare da scudiero al madrileno. La Ferrari, per quanto più che discreta in questo fine settimana, non avrebbe probabilmente vinto senza l'apporto del monegasco sia nel primo che nel secondo stint, quando ha prima controllato tutti gli avversari di Carlos. poi ha rallentato l'arrembante rimonta delle Mercedes.

Al termine della gara, Leclerc ha affermato di non aver avuto problemi ad aiutare Sainz. Il suo ruolo era già stato discusso nei briefing fatti prima della gara e, nel corso della stessa, Charles non ha fatto altro che mettersi a disposizione per portare a casa il miglior risultato possibile per la Scuderia.

"Oggi è normale che siano andate così le cose, che io sia stato sacrificato. Ne avevamo già discusso prima della gara. Nel primo stint la situazione era un po' diversa, perché avevamo un passo migliore rispetto alle Mercedes, per cui era positivo. Per questo ho chiesto se fosse possibile cambiare la strategia".

"Però alla fine abbiamo fatto benissimo, perché Carlos è riuscito a vincere e quello è ciò che conta. Sicuramente da parte mia sono dispiaciuto, avrei voluto avere un risultato migliore, perché il passo c'era. Nel secondo stint invece non ho provato a fare altro che portare a casa la macchina. Quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo bene che quella sarebbe stata la fine della mia gara".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, il resto dello schieramento alla partenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc ha visto andare in fumo le proprie speranze di vittoria all'unico pit stop effettuato, quando è passato dalle gomme Soft con cui è partito alle Hard. La Ferrari ha deciso di fare un doppio pit stop in regime di Safety Car, ma quando Leclerc era in procinto di tornare in fast lane per poi riguadagnare la pista, sono transitate vetture che lo hanno costretto a rimanere fermo più del dovuto.

Questo lo ha portato a perdere diverse posizioni, tornando in pista sesto e costretto a rimontare. Una rimonta riuscita solo a metà, resa vana dall'ultimo pit stop delle Mercedes in regime di Virtual Safety Car in cui hanno potuto sfruttare un set di gomme Medium nuovo preservato proprio per la gara.

"Non so se considerare sfortuna il traffico nel doppio pit stop. Sicuramente non era la situazione ideale perché ero dietro a Carlos, però toccava anche a me fare un giro migliore in qualifica. Carlos è stato più bravo di me, quindi si merita tutto completamente".

"Sapevo che mi sarebbe toccato proteggere Carlos, soprattutto nel primo stint. Ricevevo messaggi dal box con cui mi dirigevano e penso che entrambi siamo riusciti a fare una gara perfetta, quella che avremmo dovuto fare per vincere. Abbiamo avuto una gestione di gara molto buona a livello di team e quello è molto positivo".

"La prestazione di oggi è stata molto positiva, perché su una pista ad alto carico è bello far vedere questo tipo di performance, soprattutto con dopo le difficoltà che abbiamo avuto a Zandvoort. Poi sì, sono dispiaciuto di non essere sul podio oggi, ma la Ferrari ha vinto", ha concluso Leclerc.