F1 | Leclerc: "Sapevo che avremmo pagato in qualifica per favorire la gara"

Il sabato di Shanghai non è stato particolarmente esaltante per le Ferrari. Dopo essere rimaste giù dal podio nella Sprint, con tanto di contatto e tensioni tra Charles Leclerc e Carlos Sainz nel finale, le SF-24 non sono riuscite ad andare ad attaccare le prime due file dello schieramento di partenza del Gran Premio della Cina: il monegasco scatterà dalla sesta casella e lo spagnolo dalla settima.

Una situazione che potrebbe complicare un po' i piani della Rossa. Come ha spiegato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1, anche se la maggior parte del gap veniva accusato nel primo settore, questa volta non è stata tanto una questione di preparazione della gomma quanto di scelte di setting fatte più in ottica gara che in vista della qualifica.

"Oggi credo che non sia stata tutta una questione di preparazione della gomma, perché su questo aspetto abbiamo fatto uno step. E' più una questione di caratteristiche del primo settore: sapevo che in qualifica avremmo lasciato un po' di performance lì per favorire la gara di domani. Abbiamo un buon set-up, peccato solo che in un decimo e mezzo eravamo tutti lì", ha spiegato Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se si può parlare di una delusione per questa qualifica però ha aggiunto: "Sì, perché non mi aspettavo questa situazione. Nella Q1 il feeling era abbastanza buono, poi in Q3 è cambiato il vento ed abbiamo perso un po' il feeling con la macchina".

La convinzione però è di poter ribaltare la situazione domani, anche se servirebbe una gara meno serrata rispetto alla Sprint di stamani: "E' la domenica che conta. L'ho detto spesso l'anno scorso quando eravamo contenti al sabato e delusi alla domenica. L'obiettivo di domani è il podio, anche se non sarà facile, soprattutto se ci sarà una gara come quella di stamattina, nella quale eravamo tutti in trenino con il DRS. In quel caso diventa molto difficile sorpassare. Se non sarà così, penso che potremo fare una bella gara".

Infine, Charles ha rivelato che c'è già stato un chiarimento tra lui e Sainz dopo il contatto della Sprint e che la squadra si è già messa la cosa alle spalle: "Sì, sì, non ci sono problemi".